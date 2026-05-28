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5月28日本国債市場：債券先物は128円65銭で取引終了
*15:48JST 5月28日本国債市場：債券先物は128円65銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円40銭 高値128円78銭 安値128円32銭 引け128円65銭
2年 1.335％
5年 1.898％
10年 2.680％
20年 3.595％
28日の債券先物6月限は128円40銭で取引を開始し、128円65銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.07％、10年債は4.51％、30年債は5.03％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.01％、英国債は4.86％、オーストラリア10年債は4.89％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30 加・1-3月期経常収支（予想：-25億加ドル、前期：-7.1億加ドル）
・21：30 米・4月個人所得（予想：前月比+0.4％）
・21：30 米・4月個人消費支出（予想：前月比＋0.5％）
・21：30 米・4月コアPCE価格指数（予想：前年比＋3.3％）
・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件）
・21：30 米・4月耐久財受注（予想：前月比＋3.3％）
・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：＋3.2％）
・21：30 米・4月耐久財受注（予想：前月比＋3.3％）
・21：30 米・1-3月期国内総生産改定値（予想：前期比年率＋2.1％）
・22：00 南アフリカ準備銀行政策金利（予想：7.00％）
・23：00 米・4月新築住宅販売件数（予想：66.0万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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