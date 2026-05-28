*15:48JST 5月28日本国債市場：債券先物は128円65銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円40銭 高値128円78銭 安値128円32銭 引け128円65銭

2年 1.335％

5年 1.898％

10年 2.680％

20年 3.595％



28日の債券先物6月限は128円40銭で取引を開始し、128円65銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.07％、10年債は4.51％、30年債は5.03％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.01％、英国債は4.86％、オーストラリア10年債は4.89％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21：30 加・1-3月期経常収支（予想：-25億加ドル、前期：-7.1億加ドル）

・21：30 米・4月個人所得（予想：前月比+0.4％）

・21：30 米・4月個人消費支出（予想：前月比＋0.5％）

・21：30 米・4月コアPCE価格指数（予想：前年比＋3.3％）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件）

・21：30 米・4月耐久財受注（予想：前月比＋3.3％）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：＋3.2％）

・21：30 米・4月耐久財受注（予想：前月比＋3.3％）

・21：30 米・1-3月期国内総生産改定値（予想：前期比年率＋2.1％）

・22：00 南アフリカ準備銀行政策金利（予想：7.00％）

・23：00 米・4月新築住宅販売件数（予想：66.0万件）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》