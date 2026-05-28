*12:28JST 日経平均は小幅続伸、TDKが1銘柄で約151円分押し上げ

28日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり99銘柄、値下がり126銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は小幅高。40.37円高の65039.78円（出来高概算10億8448万株）で前場の取引を終えている。

前日27日の米国株式市場は小幅高。ダウ平均は182.60ドル高の50644.28ドル、ナスダックは18.55ポイント高の26674.73で取引を終了した。ダウは終日堅調な値動き。ナスダックは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。半導体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た一方、中東情勢の緩和が相場の支えとなった。イラン国営放送が、米国との紛争終結に向けた覚書草案に「1カ月以内のホルムズ海峡正常化」などが盛り込まれていると伝えたことで原油相場が大幅下落。景気敏感株などに買いが入り、株式相場を支えた。

米株式市場の動向を横目に、28日の日経平均は228.65円安の64770.76円と反落して取引を開始した。前日の米国市場で半導体関連株の一角に利益確定売りが見られた流れを受け、寄り付きは軟調に推移した。ただ、その後は為替が円安方向で推移したことに加え、電子部品株や自動車株への買いが強まり、指数は切り返す展開となった。海外市場で原油先物価格が下落し、米長期金利が落ち着いた動きだったことが株式市場で安心感となっており、前場中盤にかけて日経平均は65000円台を回復した。

個別では、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞、村田製＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、京セラ＜6971＞、リクルートHD＜6098＞、イビデン＜4062＞、日東電＜6988＞、富士フイルム＜4901＞、トヨタ＜7203＞、SMC＜6273＞、オムロン＜6645＞、エプソン＜6724＞、ホンダ＜7267＞、キオクシアHD＜285A＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、コナミG＜9766＞、ソニーG＜6758＞、豊田通商＜8015＞、ファナック<6954>、古河電<5801>、中外薬<4519>、フジクラ<5803>、東京海上<8766>、レーザーテック<6920>、セコム<9735>、ベイカレント<6532>、住友鉱<5713>、バンナムHD<7832>などの銘柄が下落。

業種別では、金属製品、電気機器、パルプ・紙などが上昇した一方で、非鉄金属、保険業、鉱業などが下落した。

値上がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約151円押し上げた。同2位は村田製＜6981＞となり、ファーストリテ＜9983＞、太陽誘電＜6976＞、京セラ＜6971＞、イビデン＜4062＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約119円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ソニーG＜6758＞、豊田通商＜8015＞、ファナック<6954>、コナミG＜9766＞、東エレク<8035>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 65039.78(+40.37)

値上がり銘柄数 99(寄与度+599.42)

値下がり銘柄数 126(寄与度-559.05)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6762＞ TDK 3910 302 151.85

＜6981＞ 村田製作所 8899 1079 86.81

＜9983＞ ファーストリテ 78860 1040 83.67

＜6976＞ 太陽誘電 13355 2235 74.92

＜6971＞ 京セラ 3240 111 29.77

＜4062＞ イビデン 20785 360 24.14

＜6098＞ リクルートHD 10090 183 18.40

＜7203＞ トヨタ自動車 3051 43 7.21

＜4901＞ 富士フイルム 3293 69 6.94

＜6988＞ 日東電工 3136 41 6.87

＜6645＞ オムロン 5569 187 6.27

＜6273＞ SMC 68090 1620 5.43

<6501> 日立製作所 5114 154 5.16

＜285A＞ キオクシアHD 60770 220 5.16

＜7267＞ ホンダ 1444 22.5 4.53

＜6724＞ セイコーエプソン 2916.5 64 4.29

<4543> テルモ 2410.5 15 4.02

<6361> 荏原製作所 5590 118 3.96

<6367> ダイキン工業 23500 95 3.18

<7453> 良品計画 3734 46 3.08



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7123 -149 -119.87

＜6857＞ アドバンテ 26710 -420 -101.37

＜6758＞ ソニーG 3399 -126 -21.12

＜8015＞ 豊田通商 6632 -209 -21.02

<6954> ファナック 8035 -119 -19.95

＜9766＞ コナミG 19210 -580 -19.44

<8035> 東エレク 52320 -180 -18.10

<5803> フジクラ 5060 -80 -16.09

<5801> 古河電気工業 52390 -3720 -12.47

<4519> 中外製薬 7756 -122 -12.27

<8766> 東京海上HD 7161 -206 -10.36

<6532> ベイカレント 5502 -308 -10.32

<9735> セコム 6450 -138 -9.25

<6920> レーザーテック 40850 -680 -9.12

<5713> 住友金属鉱山 9098 -510 -8.55

<7832> バンナムHD 3646 -81 -8.15

<6504> 富士電機 15205 -1110 -7.44

<2802> 味の素 5182 -107 -7.17

<8058> 三菱商事 5058 -66 -6.64

<7974> 任天堂 6949 -182 -6.10《CS》