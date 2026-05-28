*12:13JST 東京為替：東京為替：ドル・円は小高い、上値を切り上げる

28日午前の東京市場でドル・円は小高く推移し、159円47銭から159円60銭まで上値をやや切り上げた。原油相場と米長期金利の上昇でドル買いに振れやすく、主要通貨は対ドルで軟調。一方、日経平均株価はプラスに転じ、日本株高を好感した円売りがドルを支える。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は159円47銭から159円60銭、ユ-ロ・円は185円27銭から185円50銭、ユ-ロ・ドルは1.1608ドルから1.1630ドル。

【要人発言】

・ベッセント米財務長官

「財務省はイランに対し最大限の圧力を維持」

・植田日銀総裁

「食料、エネルギーの分野で供給ショックが確認されている」

「ショックが数多く重なれば、平均的なインフレ率を押し上げる可能性」

・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁

「消費者物価は依然として非常に高い」

「インフレが最優先事項である」

「労働市場は良好」

・レーン欧州中央銀行（ECB）専務理事兼チーフ・エコノミスト

「中東紛争の長期化で、最適な分散戦略という観点からの再配置が起こる可能性」

「エネルギーショックが反転し始めても、二次的影響はしばらく残るだろう」

「深刻な局面が終息しても、持続的な要素が強く残る可能性」

・ジェファーソン米連邦準備理事会（FRB）副議長

「米国は原油関連のエネルギーショックと無縁ではない」

「エネルギーショックは成長には下振れリスク、インフレには上振れリスク」

「最近の米国の経済活動は堅調」

「インフレ見通しを巡るリスクは上振れ」

「6月FOMCの政策決定について、何ら予断はしていない」《TY》