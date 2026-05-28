*10:49JST ワイヤレスゲート---179ヵ国対応・有効期限なしの次世代通信「WG GLOBAL SIM」を提供開始

ワイヤレスゲート＜9419＞は27日、日本を含む最大179ヵ国で利用可能な通信有効期限を設けない次世代eSIM/SIMサービス「WG GLOBAL SIM」の公式WEBサイトを開設し、本格提供を開始したと発表した。

「WG GLOBAL SIM」は、海外旅行や出張時の通信における不安定さやコストの不透明さを解消することを目的としたサービスである。

最大の特長は通信容量に有効期限がなく、100GBなどの大容量データを長期間にわたり必要なタイミングで分割して利用できる点である。使い切った場合もWebから即時リチャージが可能で、無駄なくデータを管理できる。通信方式は現地回線に直接接続する仕組みを採用しており、従来のローミング方式と比べて高速かつ安定した通信を実現する。これにより、ビデオ会議や動画視聴なども快適に利用できる。

対応エリアはアジア、欧州、北米に加えアフリカや中南米まで含み、49ヵ国のスタンダードプランと最大179ヵ国対応のグローバルプランが用意されている。さらに、専用アプリは不要でWeb上で購入やリチャージが完結し、スマートフォン以外にもPCやタブレット、ホームルーターなど幅広い端末で利用可能である。加えて24時間有人チャットによるサポート体制も整備されている。《KT》