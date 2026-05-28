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アールプランナー インターンシップ、仕事体験、オープン・カンパニーのプログラムをリニューアルして募集開始！
記事提供元：フィスコ
*10:47JST アールプランナー---インターンシップ、仕事体験、オープン・カンパニーのプログラムをリニューアルして募集開始！
アールプランナー＜2983＞は27日、学生により充実した成長機会を提供するため、インターンシップ、仕事体験、およびオープン・カンパニーのプログラムをリニューアルし、募集を開始したことを発表した。
同社はインターンシップ、仕事体験、オープン・カンパニーの各プログラムについて、会社紹介を中心とした内容から、今後の就職活動や、その先のキャリアに活かせる経験を提供したいという想いで、今回のリニューアルに至った。住宅・不動産業界のビジネスモデルへの理解を深めるだけでなく、社会人として必要とされる課題解決力やチームワークを、実践を通じて学べるカリキュラムを用意している。
2025年はインターンシップに115名（抽選あり）、仕事体験には527名（複数日程での重複参加あり）、オープン・カンパニーには137名の参加があった。仕事体験やオープン・カンパニーについては抽選を行わず、より多くの学生が参加できるように実施する予定。《KT》
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