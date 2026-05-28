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出来高変化率ランキング（10時台）～弘電社、イーディーピなどがランクイン

2026年5月28日 10:39

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記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～弘電社、イーディーピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月28日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1948＞ 弘電社　　　　　　 691200 　556337.2　 307.97% 0.076%
＜7794＞ イーディーピ　　　　1887200 　232825.08　 263.88% 0.2239%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　750000 　228034.52　 181.87% 0.1678%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　1278200 　120069.64　 178.33% 0.066%
＜6635＞ 大日光　　　　　　　1105400 　190942.34　 177.7% 0.0879%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　8371 　55944.473　 143.77% -0.0032%
＜3558＞ ジェイドG　　　　　668300 　302245.08　 134.85% -0.226%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　204300 　52204.46　 130.57% -0.0647%
＜1473＞ Oneトピクス　　　27470 　49634.602　 127.67% -0.0052%
＜1397＞ SMDAM225　　1647 　51558.38　 115.47% -0.0012%
＜2462＞ ライク　　　　　　　230200 　122668.26　 103.86% -0.0736%
＜1660＞ MXS高利J　　　　10772 　39318.753　 103.76% -0.0051%
＜6081＞ アライドアーキ　　　446900 　33284.94　 103.5% 0%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　4435 　23420.097　 99.33% 0.0008%
＜1577＞ NF高配70　　　　5015 　116307.82　 92.46% -0.0031%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　　160500 　74671.2　 91.56% -0.0044%
＜4192＞ スパイダーP　　　　263900 　33428.84　 72.69% 0.0474%
＜2792＞ ハニーズHLD　　　361500 　225932.32　 71.43% -0.0181%
＜7803＞ ブシロード　　　　　1371000 　182935.5　 71.33% -0.012%
＜7283＞ 愛三工　　　　　　　263100 　232055.76　 68.03% 0.0647%
<1419> タマホーム　　　　　282500 　429748.4　 67.9% -0.0821%
<4883> モダリス　　　　　　3909400 　84804.02　 67.83% -0.1666%
<5445> 東京鉄　　　　　　　265600 　265060.62　 58.57% 0.0136%
<6245> ヒラノテク　　　　　189900 　192693.98　 47.54% 0.0241%
<7388> FPパートナー　　　109300 　130100.04　 46.1% -0.074%
<8544> 京葉銀　　　　　　　470600 　725308.86　 44.28% -0.0057%
<3148> クリエイトSDH　　892100 　1482272.2　 44.11% -0.0015%
<2586> フルッタフルッタ　　9121600 　508859.5　 42.58% 0.009%
<1430> ファーストコポ　　　205400 　112394.62　 41.46% -0.0618%
<2334> イオレ　　　　　　　2484200 　845436.1　 39.58% 0.0287%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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