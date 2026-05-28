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出来高変化率ランキング（10時台）～弘電社、イーディーピなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～弘電社、イーディーピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月28日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1948＞ 弘電社 691200 556337.2 307.97% 0.076%
＜7794＞ イーディーピ 1887200 232825.08 263.88% 0.2239%
＜6203＞ 豊和工 750000 228034.52 181.87% 0.1678%
＜4366＞ ダイトーケミ 1278200 120069.64 178.33% 0.066%
＜6635＞ 大日光 1105400 190942.34 177.7% 0.0879%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 8371 55944.473 143.77% -0.0032%
＜3558＞ ジェイドG 668300 302245.08 134.85% -0.226%
＜4885＞ 室町ケミカル 204300 52204.46 130.57% -0.0647%
＜1473＞ Oneトピクス 27470 49634.602 127.67% -0.0052%
＜1397＞ SMDAM225 1647 51558.38 115.47% -0.0012%
＜2462＞ ライク 230200 122668.26 103.86% -0.0736%
＜1660＞ MXS高利J 10772 39318.753 103.76% -0.0051%
＜6081＞ アライドアーキ 446900 33284.94 103.5% 0%
＜2842＞ iFナ100ベ 4435 23420.097 99.33% 0.0008%
＜1577＞ NF高配70 5015 116307.82 92.46% -0.0031%
＜4097＞ 高圧ガス 160500 74671.2 91.56% -0.0044%
＜4192＞ スパイダーP 263900 33428.84 72.69% 0.0474%
＜2792＞ ハニーズHLD 361500 225932.32 71.43% -0.0181%
＜7803＞ ブシロード 1371000 182935.5 71.33% -0.012%
＜7283＞ 愛三工 263100 232055.76 68.03% 0.0647%
<1419> タマホーム 282500 429748.4 67.9% -0.0821%
<4883> モダリス 3909400 84804.02 67.83% -0.1666%
<5445> 東京鉄 265600 265060.62 58.57% 0.0136%
<6245> ヒラノテク 189900 192693.98 47.54% 0.0241%
<7388> FPパートナー 109300 130100.04 46.1% -0.074%
<8544> 京葉銀 470600 725308.86 44.28% -0.0057%
<3148> クリエイトSDH 892100 1482272.2 44.11% -0.0015%
<2586> フルッタフルッタ 9121600 508859.5 42.58% 0.009%
<1430> ファーストコポ 205400 112394.62 41.46% -0.0618%
<2334> イオレ 2484200 845436.1 39.58% 0.0287%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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