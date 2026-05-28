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「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比100円高の50440円
*10:29JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比100円高の50440円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.50円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比425円安の65195円。
米国株式市場は小幅高。ダウ平均は182.60ドル高50644.28ドル、ナスダックは18.55ポイント安26674.73で取引を終了した。ダウは終日堅調な値動き。ナスダックは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。半導体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た一方、中東情勢の緩和が相場の支えとなった。イラン国営放送が、米国との紛争終結に向けた覚書草案に「1カ月以内のホルムズ海峡正常化」などが盛り込まれていると伝えたことで原油相場が大幅下落。景気敏感株などに買いが入り、株式相場を支えた。
27日のニューヨーク市場で米ドル・円は強含み。米国とイランの暫定和平合意に関する非公式の草案内容が報じられたが、米国側がこれを否定したことで米ドルは主要通貨に対して強含み。米ドル・円は、159円25銭まで売られた後、159円58銭まで買われており、159円52銭で取引終了。ユーロ・ドルは、伸び悩み。1.1661ドルから1.1622ドルまで弱含みとなり、1.1628ドルで引けた。
NY原油先物7月限は続落（NYMEX原油7月限終値：88.68 ↓5.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－5.21ドル（－5.55％）の88.68ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 2311 251.5 12.2
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4916 211 4.48
5020 (JXHLY) ENEOS 16.77 1337 41 3.16
8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3828 115 3.10
4755 (RKUNY) 楽天 4.80 766 16 2.13
「ADR下落率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2169 -190 -8.0
5
2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1276 -106 -7.6
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9570 -337 -3.4
0
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 2680 -70 -2.5
5
■そのたADR（27日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 -2.30 2169 -19
0
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.13 -0.05 5686 5
8
8035 (TOELY) 住友商事 45.21 -1.10 7211 2
1
6758 (SONY.N) TDK 22.55 -0.64 3597 -1
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.92 0.41 2699 9.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 0.06 944 15.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.11 -0.93 4962
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 22.84 -1.88 7286 1
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -9.31 4916 21
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.22 1.03 7407
1
8001 (ITOCY) 丸紅 327.00 -8.30 5216 -
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.06 -0.18 7225
8
8031 (MITSY) 東京エレク 163.18 -1.64 52054 -44
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9570 -33
7
4568 (DSNKY) 第一三共 16.74 -0.18 2670 -1
2
9433 (KDDIY) 関西電力 7.26 0.27 2316 -
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.08 -0.11 963 -964.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.80 -0.20 1531 -
1
7267 (HMC.N) スズキ 47.97 -0.45 1913 -1.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -21.82 6112 -
3
6902 (DNZOY) ファナック 25.60 -1.01 8166 1
2
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.64 0.72 7860 -1
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.77 0.30 2196 -
3
8411 (MFG.N) オリックス 38.61 -1.31 6158
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.70 0.09 23447 4
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 0.28 5152 2
4
7741 (HOCPY) キヤノン 26.41 -0.08 4212 2
3
6503 (MIELY) 三菱電機 81.62 -0.55 6509
9
6981 (MRAAY) 日東電工 19.40 -0.47 3094 -
1
7751 (CAJPY) 任天堂 11.11 0.07 7088 -4
3
6273 (SMCAY) SMC 20.83 0.10 66448 -2
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.93 0.13 393 3.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 42.40 -0.40 67628 -
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.50 -0.01 1834 -
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.20 -0.55 5136 1
2
6702 (FJTSY) 富士通 22.15 1.08 3533 2
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.25 15.65 20296 -15
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.48 -0.05 3343 -1
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 0.88 2311 251.
5
8002 (MARUY) 三井物産 672.60 -3.29 5364
5
6723 (RNECY) ルネサス 13.80 -0.52 4403 -7
1
6954 (FANUY) 京セラ 19.68 -0.25 3139 1
0
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.90 -0.09 1667
3
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.31 -0.61 4037 -
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.78 -0.34 6504 2
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.02 0.14 3196 -2
8
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 -0.30 2680 -7
0
6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 0.16 1404 2.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.99 0.38 2391 -4.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.25 -0.28 1475
9
（時価総額上位50位、1ドル159.5円換
算）《AN》
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