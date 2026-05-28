*10:27JST あかつき本社---2027年03月期業績予想と新5か年目標を策定

あかつき本社＜8737＞は27日、2027年03月期連結業績予想および2031年03月期を最終年度とする新たな5か年の経営数値目標を策定したと発表した。

2027年03月期の証券関連事業では、IFAビジネスを中心に資金導入や預り資産の増加が続く一方、国際情勢や金融市場の不透明感を踏まえ、営業収益および各利益は前年度並みを見込む。不動産関連事業では、中古マンション需要は堅調だが、販売在庫減少や建材価格上昇、金利上昇などを背景に利益率低下を懸念している。

2027年03月期連結業績予想は、営業収益700.00億円（前期比1.9％増）、営業利益56.00億円（同10.8％減）、経常利益51.00億円（同18.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益33.00億円（同18.6％減）を見込む。

5か年目標では、平均ROE15％超を掲げ、2031年03月期の株主資本400.00億円超を目指す。証券ビジネスでは預り資産12,500.00億円、不動産ビジネスでは中古マンション販売戸数・仕入戸数1300戸超を目標とした。《KA》