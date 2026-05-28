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出来高変化率ランキング（9時台）～ブシロード、ジェイドGなどがランクイン
*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ブシロード、ジェイドGなどがランクイン
ブシロード＜7803＞がランクイン（9時35分時点）。一時続伸。前日取引終了後に、26
年6月期純利益予想を55.16億円（前期比61.3％増）に上方修正している。前回予想
から41％ほど引き上げた。連結子会社である新日本プロレスリング株式を譲渡する
ことに伴い、関係会社株式売却益（特別利益）を計上する。株価は上昇して始まっ
たが買いは続かず、下げに転じた。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月28日 9:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7602＞ レダックス 689700 13441.24 240.41% 0.0955%
＜7794＞ イーディーピ 1116500 232825.08 207.8% 0.1882%
＜7255＞ 桜井製 17900 2411.18 148.85% 0%
＜9285＞ 東京インフラ 1198 13849.82 145.08% -0.0172%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 8077 55944.473 139.3% -0.0043%
＜6635＞ 大日光 668800 190942.34 113.8% 0.0741%
＜4885＞ 室町ケミカル 174600 52204.46 111.66% -0.0503%
＜1660＞ MXS高利J 10772 39318.753 103.76% -0.0051%
＜2462＞ ライク 216200 122668.26 96.32% -0.0718%
＜6150＞ タケダ機 15600 15902.2 89.26% -0.094%
＜1473＞ Oneトピクス 19470 49634.602 86% -0.0052%
＜1577＞ NF高配70 4673 116307.82 84.15% -0.0057%
＜6267＞ ゼネパッカー 900 1421.4 68.16% 0%
＜2792＞ ハニーズHLD 349100 225932.32 67.5% -0.0222%
＜1397＞ SMDAM225 1061 51558.38 63.92% -0.0098%
＜4192＞ スパイダーP 243000 33428.84 63.64% 0.0364%
＜4097＞ 高圧ガス 123900 74671.2 61.89% 0%
＜7803＞ ブシロード 1182000 182935.5 55.28% -0.0161%
＜6467＞ ニチダイ 8000 1350.66 48.98% -0.0146%
＜3148＞ クリエイトSDH 878200 1482272.2 42.51% 0.0015%
<7297> カーメイト 1500 877.54 41.37% -0.0011%
<1419> タマホーム 218500 429748.4 40.27% -0.0821%
<5445> 東京鉄 222600 265060.62 40.14% 0.0119%
<3558> ジェイドG 267900 302245.08 34.08% -0.2073%
<9286> エネクスインフラ 7202 227782.92 32.82% -0.0433%
<8544> 京葉銀 414300 725308.86 31.81% -0.002%
<4883> モダリス 2626000 84804.02 28.52% -0.1481%
<5869> 早稲田学 63300 51872.5 27.62% -0.0196%
<7388> FPパートナー 90400 130100.04 27.19% -0.077%
<9087> タカセ 100 128 25.73% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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