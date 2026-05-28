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出来高変化率ランキング（9時台）～ブシロード、ジェイドGなどがランクイン

2026年5月28日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ブシロード、ジェイドGなどがランクイン
ブシロード＜7803＞がランクイン（9時35分時点）。一時続伸。前日取引終了後に、26
年6月期純利益予想を55.16億円（前期比61.3％増）に上方修正している。前回予想
から41％ほど引き上げた。連結子会社である新日本プロレスリング株式を譲渡する
ことに伴い、関係会社株式売却益（特別利益）を計上する。株価は上昇して始まっ
たが買いは続かず、下げに転じた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月28日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7602＞ レダックス　　　　 689700 　13441.24　 240.41% 0.0955%
＜7794＞ イーディーピ　　　　1116500 　232825.08　 207.8% 0.1882%
＜7255＞ 桜井製　　　　　　　17900 　2411.18　 148.85% 0%
＜9285＞ 東京インフラ　　　　1198 　13849.82　 145.08% -0.0172%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　8077 　55944.473　 139.3% -0.0043%
＜6635＞ 大日光　　　　　　　668800 　190942.34　 113.8% 0.0741%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　174600 　52204.46　 111.66% -0.0503%
＜1660＞ MXS高利J　　　　10772 　39318.753　 103.76% -0.0051%
＜2462＞ ライク　　　　　　　216200 　122668.26　 96.32% -0.0718%
＜6150＞ タケダ機　　　　　　15600 　15902.2　 89.26% -0.094%
＜1473＞ Oneトピクス　　　19470 　49634.602　 86% -0.0052%
＜1577＞ NF高配70　　　　4673 　116307.82　 84.15% -0.0057%
＜6267＞ ゼネパッカー　　　　900 　1421.4　 68.16% 0%
＜2792＞ ハニーズHLD　　　349100 　225932.32　 67.5% -0.0222%
＜1397＞ SMDAM225　　1061 　51558.38　 63.92% -0.0098%
＜4192＞ スパイダーP　　　　243000 　33428.84　 63.64% 0.0364%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　　123900 　74671.2　 61.89% 0%
＜7803＞ ブシロード　　　　　1182000 　182935.5　 55.28% -0.0161%
＜6467＞ ニチダイ　　　　　　8000 　1350.66　 48.98% -0.0146%
＜3148＞ クリエイトSDH　　878200 　1482272.2　 42.51% 0.0015%
<7297> カーメイト　　　　　1500 　877.54　 41.37% -0.0011%
<1419> タマホーム　　　　　218500 　429748.4　 40.27% -0.0821%
<5445> 東京鉄　　　　　　　222600 　265060.62　 40.14% 0.0119%
<3558> ジェイドG　　　　　267900 　302245.08　 34.08% -0.2073%
<9286> エネクスインフラ　　7202 　227782.92　 32.82% -0.0433%
<8544> 京葉銀　　　　　　　414300 　725308.86　 31.81% -0.002%
<4883> モダリス　　　　　　2626000 　84804.02　 28.52% -0.1481%
<5869> 早稲田学　　　　　　63300 　51872.5　 27.62% -0.0196%
<7388> FPパートナー　　　90400 　130100.04　 27.19% -0.077%
<9087> タカセ　　　　　　　100 　128　 25.73% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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