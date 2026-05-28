*09:05JST 日経平均は343円安、寄り後はもみ合い

日経平均は343円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数の上昇幅が小幅にとどまり、また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.3％下落したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、昨日の日経平均が朝方の大幅高の後に伸び悩んだことから、上値での売り圧力の強さが意識された。さらに、米国で今晩、4月の個人消費支出（PCE）物価指数が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で原油先物価格が下落し、米長期金利が落ち着いた動きだったことが株式市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。《SK》