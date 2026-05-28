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前日に動いた銘柄 part2弘電社、マキヤ、北川精機など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2弘電社、マキヤ、北川精機など
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
*浜松ホトニクス＜6965＞ 2700 -232.5
3000円乗せ後は達成感が優勢。
*ソシオネクスト＜6526＞ 2820.5 -23.5
高値圏の半導体株の一角には利食い売り。
*古河電気工業＜5801＞ 56110 -4030
ソフトバンクGなどAI関連の主力処には利食い売り優勢。
*アステラス製薬＜4503＞ 2134 -99.5
前日に中期経営計画を公表も自社株買い発表などなく。
*ソディック＜6143＞ 1839 -113
直近の高値接近場面では戻り売りも。
*三井海洋開発＜6269＞ 10505 -510
本日はレアアース関連株に下げ目立つ。
*野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4695 -285
高値圏で利食い売りが向かう。
*ソフトバンクグループ＜9984＞ 7272 -569
短期的な上昇ピッチが速く。
*SBI新生銀行＜8303＞ 1380 -48.5
株安止まらず見切り売り圧力強まる。
*東洋エンジニアリング＜6330＞ 2098 -92
安値圏で処分売り圧力強い。
*弘電社＜1948＞ 10650 +1500
きんでん実施のTOB価格サヤ寄せが続く。
*共和電業＜6853＞ 888 +26
ツバキナカシマ同様に一部のX投稿が材料視される。
*マキヤ＜9890＞ 1500 +300
神戸物産との資本業務提携を期待材料視。
*大日光・エンジニアリング＜6635＞ 1012 +150
宇宙関連として人気化が続く。
*室町ケミカル＜4885＞ 1112 +150
半導体関連の一角として資金が向かう。
*ダイトーケミックス＜4366＞ 530 +80
半導体材料関連として人気化。
*北川精機＜6327＞ 4300 +700
直近高値更新での上値妙味も。
*テセック＜6337＞ 2661 +227
再度の自社株買い実施発表で。
*クオンタムソリューションズ＜2338＞ 165 -41
連日急伸からの反動安。
*プラコー＜6347＞ 283 -62
短期的な過熱感で利食い優勢。
*サイバーステップホールディングス<3810> 201 -27
株価急落続き処分売り急がれる。
*フライトソリューションズ<3753> 197 -24
直近の株価急騰の反動安が続く形。
*AKIBA<6840> 1179 -126
天井到達感も意識で。
*ispace<9348> 600 +3
JALUXとペイロードサービス契約。
*マイクロ波化学<9227> 1209 +94
マイクロ波を利用した鉄鉱石の還元に成功。
*インテグループ<192A> 1407 -81
26年5月期業績予想を下方修正し配当を未定に修正。
*CCT<4371> 1346 +53
25日線回復し先高期待高まる。
*モイ<5031> 780 -150
5月20日からの連騰で買い疲れ感。
*MRT<6034> 655 +38
26年12月期利益予想を上方修正。
*インテM<7072> 1111 -189
前日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
*スカイマーク<9204> 406 +31
前日に75日線回復し先高期待高まる。
*エクサウィザーズ<4259> 1225 -159
前日まで7日続伸で利益確定売りかさむ。
*ポート<7047> 2255 +-74
系統用蓄電所事業で新たに3ヶ所での開発投資。上値は重い。《NH》
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