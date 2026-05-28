*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2弘電社、マキヤ、北川精機など

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

*浜松ホトニクス＜6965＞ 2700 -232.5

3000円乗せ後は達成感が優勢。

*ソシオネクスト＜6526＞ 2820.5 -23.5

高値圏の半導体株の一角には利食い売り。

*古河電気工業＜5801＞ 56110 -4030

ソフトバンクGなどAI関連の主力処には利食い売り優勢。

*アステラス製薬＜4503＞ 2134 -99.5

前日に中期経営計画を公表も自社株買い発表などなく。

*ソディック＜6143＞ 1839 -113

直近の高値接近場面では戻り売りも。

*三井海洋開発＜6269＞ 10505 -510

本日はレアアース関連株に下げ目立つ。

*野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4695 -285

高値圏で利食い売りが向かう。

*ソフトバンクグループ＜9984＞ 7272 -569

短期的な上昇ピッチが速く。

*SBI新生銀行＜8303＞ 1380 -48.5

株安止まらず見切り売り圧力強まる。

*東洋エンジニアリング＜6330＞ 2098 -92

安値圏で処分売り圧力強い。

*弘電社＜1948＞ 10650 +1500

きんでん実施のTOB価格サヤ寄せが続く。

*共和電業＜6853＞ 888 +26

ツバキナカシマ同様に一部のX投稿が材料視される。

*マキヤ＜9890＞ 1500 +300

神戸物産との資本業務提携を期待材料視。

*大日光・エンジニアリング＜6635＞ 1012 +150

宇宙関連として人気化が続く。

*室町ケミカル＜4885＞ 1112 +150

半導体関連の一角として資金が向かう。

*ダイトーケミックス＜4366＞ 530 +80

半導体材料関連として人気化。

*北川精機＜6327＞ 4300 +700

直近高値更新での上値妙味も。

*テセック＜6337＞ 2661 +227

再度の自社株買い実施発表で。

*クオンタムソリューションズ＜2338＞ 165 -41

連日急伸からの反動安。

*プラコー＜6347＞ 283 -62

短期的な過熱感で利食い優勢。

*サイバーステップホールディングス<3810> 201 -27

株価急落続き処分売り急がれる。

*フライトソリューションズ<3753> 197 -24

直近の株価急騰の反動安が続く形。

*AKIBA<6840> 1179 -126

天井到達感も意識で。

*ispace<9348> 600 +3

JALUXとペイロードサービス契約。

*マイクロ波化学<9227> 1209 +94

マイクロ波を利用した鉄鉱石の還元に成功。

*インテグループ<192A> 1407 -81

26年5月期業績予想を下方修正し配当を未定に修正。

*CCT<4371> 1346 +53

25日線回復し先高期待高まる。

*モイ<5031> 780 -150

5月20日からの連騰で買い疲れ感。

*MRT<6034> 655 +38

26年12月期利益予想を上方修正。

*インテM<7072> 1111 -189

前日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

*スカイマーク<9204> 406 +31

前日に75日線回復し先高期待高まる。

*エクサウィザーズ<4259> 1225 -159

前日まで7日続伸で利益確定売りかさむ。

*ポート<7047> 2255 +-74

系統用蓄電所事業で新たに3ヶ所での開発投資。上値は重い。《NH》