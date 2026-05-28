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前日に動いた銘柄 part1 KOKUSAI ELECTRIC、信越化学工業、東京エレクトロンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 KOKUSAI ELECTRIC、信越化学工業、東京エレクトロンなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
*リケンテクノス＜4220＞ 1553 -5
産業廃棄物の最終処分場で発生する浸出水由来の
炭酸カルシウムを用いた樹脂製品を開発。買い続かず。
*YUSHIN＜6482＞ 670 +11
発行済株式数の4.59％にあたる150万株上限の自社株買いと
買付け委託を発表。本日138.66万株取得。
*神戸物産＜3038＞ 2669 +30.5
マキヤ＜9890＞と資本業務提携。上値は限定的。
*売れるG＜9235＞ 588 +25
約6000万円規模のアクセス不能状態となっていた
暗号資産の解除・復旧に成功。
*Finatext＜4419＞ 1248 +86
国内証券が目標株価を引き上げ。
*QDレーザ＜6613＞ 2620 -700
信用取引規制を嫌気。
*アドバンスクリエイト＜8798＞ 142 +13
安値圏での自律反発か特に材料なし。
*KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7770 +609
サムスン電子の株高など刺激に。
*ラサ工業＜4022＞ 1900 +34
AI関連では足元過熱感乏しく。
*FIG＜4392＞ 2746 -325
仕手化が続く格好に。
*フィックスターズ＜3687＞ 2140 +100
量子コンピュータ関連には政策期待続く。
*ダイドーグループホールディングス＜2590＞ 2719 +210
第1四半期の黒字転換決算を好感。
*武蔵精密工業＜7220＞ 7500 +680
野村證券では目標株価を引き上げ。
*三櫻工業＜6584＞ 865 +12
武蔵精密急伸などデータセンター関連として刺激か。
*ダブル・スコープ＜6619＞ 316 +6
スピード調整一巡感で押し目買い。
*SCREEN＜7735＞ 11220 +505
SOX指数は5％超の上昇に。
*東京エレクトロン＜8035＞ 52500 +1080
米半導体株上昇の流れに乗る。
*アドバンテスト＜6857＞ 27130 +1055
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
*TOTO＜5332＞ 7290 +290
みずほ証券が目標株価を引き上げている。
*タカラトミー<7867> 3095 +158
SBI証券では投資判断を格上げ。
*信越化学工業<4063> 7406 +384
モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価上げ。
*SHIFT<3697> 697.6 +40.1
バックオフィス集約による収益力強化期待も。
*HOYA<7741> 27195 +1225
みずほ証券では目標株価引き上げ。
*日本化学工業<4092> 4445 -665
MLCC関連として直近人気化の反動。
*アステリア<3853> 2419 -331
スペースX関連として足元で大幅高。
*テスホールディングス<5074> 1210 -125
一昨日の上ヒゲで高値到達感も意識か。
*日本電波工業<6779> 2840 -355
説明会以降は上昇ピッチ速まっていたが。
*ニチコン<6996> 3380 -370
連日の株高で過熱感も。
*日東紡績<3110> 23300 -2590
上昇ピッチの早かったAI関連の一角には利食い売り優勢。
*大真空<6962> 881 -79
水晶関連銘柄の一角にも利食い売り優勢。
*日本ケミコン<6997> 3865 -255
過熱警戒感強まり利食い売り。
*東亜建設工業<1885> 2372 -186
安値圏での自律反発にも一巡感。
*タムラ製作所<6768> 1025 -97
直近で上昇目立った電子部品の一角には売り。《NH》
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