ROXX、ダイブの学生アルバイト採用に「Zキャリア　AI面接官」を導入開始

■拡大する有効応募数に対応、初回カウンセリング最適化と採用業務のAX化を推進

ROXX<241A>(東証グロース)は5月27日、ダイブ<151A>(東証グロース)の学生アルバイト採用において、採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」の導入を開始したと発表した。リゾートバイトを展開するダイブが、拡大する有効応募数への対応を目的に試験導入する。

ダイブは国内最大級のリゾートバイトプラットフォーム「リゾートバイトダイブ」を運営している。観光需要の回復に伴いリゾート人材のニーズが高まる一方、有効応募数の増加により機会損失が生じ始めていた。今回の導入により、求職者向けアプリ「公式リゾートバイトアプリ」にAI面接を組み込み、応募から面接実施までを一気通貫で完結させるCX構築を進める。

「Zキャリア AI面接官」は、24時間365日、スマートフォン一つで面接・カウンセリングを受けられる採用支援サービスである。通信環境の自動判定や面接進捗の可視化に加え、採用企業向けにはAI評価のスコア表示、評価基準のフルカスタマイズ、平均スコアによる相対比較などを提供する。ROXXは同導入を通じ、初回カウンセリングの最適化から採用業務全体のAX化を推進する。なお、同件による当期業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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