*06:30JST 今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP改定値など

＜国内＞

08:50 対外・対内証券投資(先週)

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)

17:00 日本鉄鋼連盟会長が会見



＜海外＞

18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月) -19

18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(5月) 92.3 93.0

20:00 ブ・FGVインフレIGPM(5月) 2.73％

20:30 ブ・ローン残高(4月) 0.9％

20:30 ブ・融資残高(4月) 7兆2150億レアル

20:30 ブ・個人ローンデフォルト率(4月) 7.0％

21:00 ブ・全国失業率(4月) 6.1％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.3万件 20.9万件

21:30 米・耐久財受注(4月) 2.5％ 0.8％

21:30 米・個人所得(4月) 0.4％ 0.6％

21:30 米・個人消費支出(4月) 0.5％ 0.9％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月) 3.3％ 3.2％

21:30 米・GDP改定値(1-3月) 2.0％ 2.0％

22:00 南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 7.00％ 6.75％

23:00 米・新築住宅販売件数(4月) 66.0万戸 68.2万戸



韓・中央銀行が政策金利発表 2.50％ 2.50％

ニューヨーク連銀総裁、セントルイス連銀総裁がレイキャビク経済会議で講演(29日まで)

ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が同会議で講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》