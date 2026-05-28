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今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP改定値など

2026年5月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
17:00　日本鉄鋼連盟会長が会見


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月)　　-19
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(5月)　92.3　93.0
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(5月)　　2.73％
20:30　ブ・ローン残高(4月)　　0.9％
20:30　ブ・融資残高(4月)　　7兆2150億レアル
20:30　ブ・個人ローンデフォルト率(4月)　　7.0％
21:00　ブ・全国失業率(4月)　　6.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　21.3万件　20.9万件
21:30　米・耐久財受注(4月)　2.5％　0.8％
21:30　米・個人所得(4月)　0.4％　0.6％
21:30　米・個人消費支出(4月)　0.5％　0.9％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(4月)　3.3％　3.2％
21:30　米・GDP改定値(1-3月)　2.0％　2.0％
22:00　南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　7.00％　6.75％
23:00　米・新築住宅販売件数(4月)　66.0万戸　68.2万戸


韓・中央銀行が政策金利発表　2.50％　2.50％

ニューヨーク連銀総裁、セントルイス連銀総裁がレイキャビク経済会議で講演(29日まで)

ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が同会議で講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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