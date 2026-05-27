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東証グロ－ス指数は大幅続落、東証プライムの半導体関連株に資金向かう
*16:57JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、東証プライムの半導体関連株に資金向かう
東証グロース市場指数 1051.61 -19.14／出来高 5億1567万株／売買代金 3118億円東証グロース市場250指数 826.84 -15.60／出来高 2億7408万株／売買代金 2849億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は362、値上がり銘柄数は202、変わらずは30。
前日26日の米株式市場でダウ平均は4日ぶり反落。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イランとの和平交渉を妨げないとの見方が優勢となり、寄り付き後、上昇。アナリストらの強気な見方を背景にマイクロン株が急騰、半導体株が追随した。ナスダックは大きく上昇したが、一方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させたが、小幅に下落し取引を終えた。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.68％安となった。朝方はやや買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は4日ぶりに反落したが、ダウ平均以外の指数が概ね堅調だったことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の東証グロース市場指数が朝安の後に下げ渋ったことから、株価の底堅さが意識された。一方、米・イラン交渉の先行き不透明感が意識され、投資家心理を慎重にさせた。また、昨日の米株式市場で、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5.5％上昇と大幅に5日続伸したことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株などが物色の中心となり、新興市場には投資資金が向かいにくかった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は小高く始まったが下げに転じ、午前の中頃からは下落幅を広げる動きとなった。東証グロース市場の出来高は5億株を超えた。
個別では、信用取引規制が嫌気されたQDレーザ＜6613＞、5月20日からの連騰で利益確定売りが先行したモイ＜5031＞、前日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売りを誘ったインテM＜7072＞、前日まで7日続伸で利益確定売りがかさんだエクサウィザーズ＜4259＞が下げた。時価総額上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、夢展望＜3185＞などが顔を出した。
一方、マイクロ波を利用した鉄鉱石の還元に成功したと発表したマイクロ波化学＜9227＞、国内証券が目標株価を引き上げたFinatext＜4419＞、約6000万円規模のアクセス不能状態となっていた暗号資産の解除・復旧に成功したと発表した売れるG＜9235＞、26年12月期利益予想を上方修正したMRT＜6034＞が上げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やトライアル＜141A＞が上昇。値上がり率上位には、フルッタ＜2586＞、HPCシステムズ＜6597＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2586|フルッタ | 110| 30| 37.50|
2| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 60| 9| 17.65|
3| 6597|ＨＰＣシス | 4900| 700| 16.67|
4| 9256|サクシード | 2632| 282| 12.00|
5| 3936|グローバルＷ | 177| 18| 11.32|
6| 3624|アクセルＭ | 55| 5| 10.00|
7| 9227|マイクロ波化学 | 1209| 94| 8.43|
8| 9166|ＧＥＮＤＡ | 523| 40| 8.28|
9| 9204|スカイマーク | 406| 31| 8.27|
10| 4419|Ｆｉｎａｔｅｘｔ | 1248| 86| 7.40|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6613|ＱＤレーザ | 2620| -700| -21.08|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 423| -100| -19.12|
3| 198A|ポストプライム | 166| -39| -19.02|
4| 3185|夢展望 | 212| -46| -17.83|
5| 5031|モイ | 780| -150| -16.13|
6| 7072|インテＭ | 1111| -189| -14.54|
7| 6173|アクアライン | 13| -2| -13.33|
8| 4259|エクサウィザーズ | 1225| -159| -11.49|
9| 6522|アスタリスク | 810| -104| -11.38|
10| 280A|ＴＭＨ | 2498| -301| -10.75|《SK》
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