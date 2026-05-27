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東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
*16:04JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、化学工業、その他製品、小売業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほかその他 金融業、情報・通信業、不動産業、建設業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 精密機器 ／ 14,595.06 ／ 2.93
2. 水産・農林業 ／ 749.72 ／ 1.38
3. 化学工業 ／ 3,212.23 ／ 1.31
4. その他製品 ／ 5,645.7 ／ 1.15
5. 小売業 ／ 2,212.81 ／ 0.88
6. 石油・石炭製品 ／ 2,765.61 ／ 0.86
7. 鉄鋼 ／ 730.48 ／ 0.84
8. 保険業 ／ 3,641.87 ／ 0.82
9. サービス業 ／ 3,275.59 ／ 0.57
10. 鉱業 ／ 1,081.2 ／ 0.44
11. パルプ・紙 ／ 629.31 ／ 0.42
12. 医薬品 ／ 3,876.55 ／ 0.23
13. 電力・ガス業 ／ 681.77 ／ 0.23
14. 金属製品 ／ 1,943.47 ／ 0.19
15. 食料品 ／ 2,690.95 ／ 0.17
16. 空運業 ／ 226.3 ／ -0.01
17. 輸送用機器 ／ 4,753.19 ／ -0.12
18. 陸運業 ／ 2,181.77 ／ -0.27
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,671.41 ／ -0.46
20. 証券業 ／ 819.1 ／ -0.48
21. 電気機器 ／ 8,305.32 ／ -0.59
22. 繊維業 ／ 932.39 ／ -0.66
23. 機械 ／ 4,958.66 ／ -0.67
24. ガラス・土石製品 ／ 2,600.46 ／ -0.70
25. ゴム製品 ／ 5,405.35 ／ -0.80
26. 卸売業 ／ 6,018.83 ／ -0.88
27. 海運業 ／ 1,972.95 ／ -1.36
28. 銀行業 ／ 640.2 ／ -1.49
29. 建設業 ／ 2,709.42 ／ -1.78
30. 不動産業 ／ 2,508.73 ／ -1.98
31. 情報・通信業 ／ 8,335.02 ／ -2.00
32. その他金融業 ／ 1,506.59 ／ -2.57
33. 非鉄金属 ／ 6,867.26 ／ -2.69《CS》
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