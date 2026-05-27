*15:47JST ムービン：ダブルバガー候補、新中計「生涯キャリアハブ」で売上高100億円へ

ムービン・ストラテジック・キャリア＜421A＞は、2026年12月期1Qの業績伸長を受け、中期経営計画の達成確度が高まっている。株価は上値の重い展開が続いているものの、計画達成が視野に入れば、株価は5,000円も視野に入る（現在2,470円）。

同社は2000年に設立された有料職業紹介事業を展開する企業である。2025年10月に東証グロース市場に上場した。同社は、プロフェッショナル人材がキャリアのあらゆる局面で頼れる「生涯キャリアハブ」への進化を掲げ、知的インフラとして日本の課題解決に貢献することを目指している。事業ポートフォリオは人材紹介事業の単一セグメントで構成され、コンサルティングファームや戦略系・IT系・M&A・PEファンドなどのプロフェッショナルファーム向けハイエンド人材紹介を主軸としている。代表取締役社長の神川氏は元ボストン・コンサルティング・グループ出身であり、業界知見と25年超の事業実績を背景とした経営基盤が同社の競争力を支えている。直近では、急速に拡大するAIコンサルティング需要を追い風に、成約単価が初めて400万円を突破するなど、ハイエンド領域におけるプレゼンスをさらに高めている。

同社の最大の強みは、自社メディアを活用した集客モデルにある。コンサルティング業界特化型エージェントとして25年以上の実績を持ち、28,700ページ超のコンテンツを蓄積した公式サイトにより高いSEO評価を獲得している。この結果、外部媒体への依存度を抑え、広告宣伝費をほぼ投じることなく20代〜30代の若手プロフェッショナル人材を安定的に集客する体制を構築している。累計約11.4万人のデータベースを基盤にLTV（顧客生涯価値）の極大化を図る方針である。こうした自社集客力を背景に売上総利益率95％超という高収益モデルを実現している。さらに直近では、生成AIの活用によるマッチング精度の向上や生産性の改善が進んでおり、高収益モデルは一段と強固なものになっている。

市場環境としては、労働力人口減少という構造的課題がある一方、コンサルティング業界ではDX需要に加え、生成AI導入に伴う「AIコンサルティング需要」が急拡大しており、プロフェッショナル人材へのニーズはかつてないほど高まっている。同社は、こうした旺盛な需要を取り込むべく、独自の「コンシェルジュデスク」によるリピーター支援や生成AIの活用によるマッチング精度向上とキャリアアドバイザーの生産性改善を同時に実現。1Qにおける一人当たり生産性が前年比14.4%向上するなど、テクノロジーの活用による他社との差別化を一段と加速させている。

2026年12月期1Qは、売上高1,338百万円（前年同期比54.8%増）、営業利益658百万円（同47.4%増）、四半期純利益436百万円（同49.0%増）であった。AIコンサルティング需要の急拡大という追い風を受け、転職支援の成約単価が初めて400万円を突破したほか、成約件数も前年同期比約1.5倍に伸長し大幅な増収を達成した。

利益面では、今期より売上の年間進捗に比例して計上する形へ賞与引当金の計上基準を変更しており、1Qにおいて約1.2億円の利益押し下げ要因があったものの、大幅な増収とキャリアアドバイザーの一人当たり生産性が前年比14.4%向上したことにより、前年同期を大きく上回る大幅な増益を記録した。

2026年12月期は、売上高5,800百万円（前期比52.6%増）、営業利益2,660百万円（同50.9%増）、当期純利益1,750百万円（同51.7%増）を予想している。AIコンサルティング需要の急拡大や成約単価の上昇を受け、当初の通期予想（売上高5,000百万円、営業利益2,290百万円、当期純利益1,590百万円）から大幅な上方修正を行った。売上高は、期初時点で1,225百万円が成約済みであったことに加え、1Qの進捗が計画を大きく上回るなど、極めて高い成長速度を維持している。利益面でも、賞与引当金の計上基準変更による影響を吸収しながら、継続的なキャリアアドバイザーの増員と一人当たり生産性の向上により、期初予想を大きく上回る大幅な増益を見込む。

2026年12月期からスタートした3ヶ年の中期経営計画では、最終年度の2028年12月期に売上高10,000百万円、営業利益4,600百万円を目標としている。成長ドライバーは、キャリアアドバイザーの採用・育成とSEO及びデータベースマーケティングによる集客強化である。キャリアアドバイザー数は2028年12月期末に260人超（前期末比2倍以上増）を計画し、育成による生産性維持を図る方針である。また、M&Aによる集客・支援機能強化や事業会社CxO人材領域への展開も検討しているが、当該計画にはM&A効果は織り込んでいない。

株主還元については、成長投資を優先し企業価値向上を図る方針である。2025年12月期及び2026年12月期は無配を予定する。IPOによる調達資金はCA採用費及び人件費に充当し、当面は成長投資フェーズが継続する見通しである。

株価は、上場初値2,502円ベースでPER12.1倍となるが、類似会社平均（約23.8倍〜25.2倍）と比較すると割安水準にある。また、中期経営計画の達成が視野に入れば、株価は5,000円に迫ることも試算される。今後は「生涯キャリアハブ」としての地位確立やAI活用による更なる収益性向上が評価見直しのポイントとなる。高収益体質とAIコンサル需要という強い追い風を踏まえ、今後の株価評価の動向に注目したい。《YS》