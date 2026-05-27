*15:04JST Lib Work---IPライセンス「niko and ... EDIT HOUSE」山口県初モデルハウス完成

Lib Work＜1431＞は26日、子会社であるリブサービスがアンドエスティHD＜2685＞の子会社であるアダストリアと共同で展開するIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」において、加盟パートナーである田中建設のモデルハウスが山口県で初めて完成したと発表した。

同サービスは、住宅会社が抱える集客力や差別化などの課題に対応するため、商標・意匠・著作物などの知的財産(IP)の使用権を提供し、販促活動を通じて集客力向上や受注拡大を目指す業界初のIPライセンスサービスである。

田中建設は、山口県・広島県・島根県で住宅事業や不動産開発事業を展開している。今回完成したモデルハウスは2棟で、山口市の「niko and ... EDIT HOUSE 山口サエラ展示場」と宇部市の「厚南中央モデルハウス」であり、2026年04月25日に開業した。累計では23店舗目および24店舗目のモデルハウスとなる。

また、今回完成したモデルハウス2棟では開業後わずか13日間で80組が来場した。《KA》