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出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、プラコーなどがランクイン

2026年5月27日 14:44

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記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、プラコーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月27日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6347＞ プラコー　　　　　 1050100 　10390.88　 350.64% -0.1681%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　　8865600 　165618.64　 323.38% 0.0023%
＜3936＞ グロバルウェ　　　　11362600 　144443.36　 303.65% 0.088%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　147300 　12364.26　 281.32% 0.1559%
＜2586＞ フルッタフルッタ　　16554300 　126817.2　 278.5% 0.3%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　8271000 　861681　 262.53% 0.0932%
＜9286＞ エネクスインフラ　　11480 　84021.64　 229.61% 0%
＜5932＞ 三協立山　　　　　　376000 　45679.4　 216.73% 0.0298%
＜6245＞ ヒラノテク　　　　　234700 　70355.34　 204.45% 0.1325%
＜6853＞ 共和電　　　　　　　438100 　88803.58　 192.05% 0.0232%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　188800 　85962.06　 191.35% -0.0097%
＜3185＞ 夢展望　　　　　　　1138200 　61931.96　 188.1% -0.2596%
＜6337＞ テセック　　　　　　136700 　83823.16　 165.95% 0.0735%
＜3823＞ WHYHOWDO　　5475500 　61714.24　 156.53% 0%
＜2511＞ NF外債　　　　　　318060 　78507.968　 154.91% 0.0025%
＜9204＞ スカイマーク　　　　1096500 　107672.46　 145.29% 0.0853%
＜2590＞ DyDo　　　　　　371100 　272649.3　 140.97% 0.0753%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　2190200 　51217.5　 139.77% -0.0609%
＜3148＞ クリエイトSDH　　966700 　778813.5　 137.77% 0.0125%
＜381A＞ iF米債35　　　　154070 　75603.748　 136.71% 0.0022%
<6083> ERIHD　　　　　89700 　106732　 135.21% -0.01%
<9278> ブックオフGH　　　270400 　138479.68　 134.99% -0.0083%
<6584> 三桜工　　　　　　　2353800 　624293.2　 129% 0.0164%
<6597> HPCシステムス　　726000 　896277.3　 120.09% 0.0976%
<2791> 大黒天　　　　　　　196600 　282983.6　 115.62% 0%
<2016> iF米710H　　　158083 　79808.161　 115.22% 0.0016%
<6844> 新電元　　　　　　　197000 　276785.86　 111.79% 0.0453%
<521A> iFFANGゴ　　　241296 　181376.703　 107.54% 0.0157%
<3321> ミタチ　　　　　　　164900 　126976.88　 104.77% -0.0114%
<2979> SOSiLA　　　　4615 　205934.5　 103.84% 0.0033%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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