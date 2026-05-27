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出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、プラコーなどがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マイクロ波化学、プラコーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月27日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6347＞ プラコー 1050100 10390.88 350.64% -0.1681%
＜6464＞ ツバキナカシマ 8865600 165618.64 323.38% 0.0023%
＜3936＞ グロバルウェ 11362600 144443.36 303.65% 0.088%
＜4885＞ 室町ケミカル 147300 12364.26 281.32% 0.1559%
＜2586＞ フルッタフルッタ 16554300 126817.2 278.5% 0.3%
＜9227＞ マイクロ波化 8271000 861681 262.53% 0.0932%
＜9286＞ エネクスインフラ 11480 84021.64 229.61% 0%
＜5932＞ 三協立山 376000 45679.4 216.73% 0.0298%
＜6245＞ ヒラノテク 234700 70355.34 204.45% 0.1325%
＜6853＞ 共和電 438100 88803.58 192.05% 0.0232%
＜6505＞ 東洋電 188800 85962.06 191.35% -0.0097%
＜3185＞ 夢展望 1138200 61931.96 188.1% -0.2596%
＜6337＞ テセック 136700 83823.16 165.95% 0.0735%
＜3823＞ WHYHOWDO 5475500 61714.24 156.53% 0%
＜2511＞ NF外債 318060 78507.968 154.91% 0.0025%
＜9204＞ スカイマーク 1096500 107672.46 145.29% 0.0853%
＜2590＞ DyDo 371100 272649.3 140.97% 0.0753%
＜4582＞ シンバイオ 2190200 51217.5 139.77% -0.0609%
＜3148＞ クリエイトSDH 966700 778813.5 137.77% 0.0125%
＜381A＞ iF米債35 154070 75603.748 136.71% 0.0022%
<6083> ERIHD 89700 106732 135.21% -0.01%
<9278> ブックオフGH 270400 138479.68 134.99% -0.0083%
<6584> 三桜工 2353800 624293.2 129% 0.0164%
<6597> HPCシステムス 726000 896277.3 120.09% 0.0976%
<2791> 大黒天 196600 282983.6 115.62% 0%
<2016> iF米710H 158083 79808.161 115.22% 0.0016%
<6844> 新電元 197000 276785.86 111.79% 0.0453%
<521A> iFFANGゴ 241296 181376.703 107.54% 0.0157%
<3321> ミタチ 164900 126976.88 104.77% -0.0114%
<2979> SOSiLA 4615 205934.5 103.84% 0.0033%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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