*14:24JST RIZAPグループ---RIZAPとPRONTOがコラボ。気軽に健康を目指せる「高たんぱく・低糖質サラダ」2種を新発売

RIZAPグループ＜2928＞は26日、子会社であるRIZAPがプロントコーポレーションとコラボレーションし、RIZAP監修によるサラダ2種を飲食チェーン「PRONTO」のカフェタイムにて、新発売すると発表した。

今回の商品は、高たんぱく質と低糖質を両立し、満足感を保ちながら健康を意識した食事を手軽に取れるよう設計されたサラダである。ダイエットやボディメイク中の利用者に加え、幅広い健康志向層を対象としている。

また、PRONTOは「飲食やサービスを通じて「ありがとう」の気持ちをつなぐことで社会に潤いと喜びを増やす」をパーパスに掲げており、RIZAPは「結果にコミットする。(R)」をコンセプトに、これまで18万人超の健康をサポートしてきた実績を持つ。健康的な食事メニューを通じて、手軽に健康を目指せる社会を実現したいという両者の想いが一致したことにより今回の協業が実現した。

本取り組みを通じて、日常の食事の中に健康的な選択肢を取り入れやすい環境を提供し、手軽に健康を目指せる社会の実現を目指す。《KT》