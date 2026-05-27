関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～テセック、シンバイオなどがランクイン
*13:46JST 出来高変化率ランキング（13時台）～テセック、シンバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月27日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6347＞ プラコー 1022000 10390.88 349.58% -0.1565%
＜6464＞ ツバキナカシマ 8449800 165618.64 320.46% -0.0047%
＜3936＞ グロバルウェ 10863700 144443.36 300.43% 0.1006%
＜4885＞ 室町ケミカル 147300 12364.26 281.32% 0.1559%
＜9227＞ マイクロ波化 7068500 861681 247.48% 0.1255%
＜9286＞ エネクスインフラ 11377 84021.64 228.60% 0%
＜6505＞ 東洋電 180900 85962.06 186.17% -0.0132%
＜6337＞ テセック 127000 83823.16 156.93% 0.0858%
＜3823＞ WHYHOWDO 5384400 61714.24 154.65% -0.027%
＜2511＞ NF外債 317320 78507.968 154.62% 0.0029%
＜3185＞ 夢展望 729100 61931.96 138.44% -0.2325%
＜4582＞ シンバイオ 2157000 51217.5 137.89% -0.0731%
＜381A＞ iF米債35 154070 75603.748 136.71% 0.0022%
＜3148＞ クリエイトSDH 939300 778813.5 134.19% 0.0125%
＜9204＞ スカイマーク 956500 107672.46 128.47% 0.0853%
＜2590＞ DyDo 332300 272649.3 127.17% 0.0689%
＜9278＞ ブックオフGH 252200 138479.68 126.39% -0.0053%
＜6245＞ ヒラノテク 126700 70355.34 125.25% 0.0743%
＜6584＞ 三桜工 2033100 624293.2 111.38% 0.0703%
＜5932＞ 三協立山 159500 45679.4 109.62% -0.0047%
<2791> 大黒天 183400 282983.6 107.15% 0%
<6597> HPCシステムス 645200 896277.3 105.19% 0.1011%
<6844> 新電元 173800 276785.86 96.85% 0.0516%
<2251> JGBダブル 95700 40931.58 96.05% 0.0006%
<3321> ミタチ 151300 126976.88 94.55% -0.0078%
<9348> ispace 9057900 2032403.92 93.78% 0.0184%
<2979> SOSiLA 4236 205934.5 93.58% 0.0042%
<4022> ラサ工 3152200 2650566.02 91.66% 0.0664%
<7888> 三光合成 323000 125561.94 91.33% -0.0048%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク