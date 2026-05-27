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出来高変化率ランキング（13時台）～テセック、シンバイオなどがランクイン

2026年5月27日 13:46

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記事提供元：フィスコ

*13:46JST 出来高変化率ランキング（13時台）～テセック、シンバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月27日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6347＞ プラコー　　　　　 　1022000 　10390.88　 349.58% -0.1565%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　 　8449800 　165618.64　 320.46% -0.0047%
＜3936＞ グロバルウェ　　　 　10863700 　144443.36　 300.43% 0.1006%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　 　147300 　12364.26　 281.32% 0.1559%
＜9227＞ マイクロ波化　　　 　7068500 　861681　 247.48% 0.1255%
＜9286＞ エネクスインフラ　 　11377 　84021.64　 228.60% 0%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　 　180900 　85962.06　 186.17% -0.0132%
＜6337＞ テセック　　　　　 　127000 　83823.16　 156.93% 0.0858%
＜3823＞ WHYHOWDO　 　5384400 　61714.24　 154.65% -0.027%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　317320 　78507.968　 154.62% 0.0029%
＜3185＞ 夢展望　　　　　　 　729100 　61931.96　 138.44% -0.2325%
＜4582＞ シンバイオ　　　　 　2157000 　51217.5　 137.89% -0.0731%
＜381A＞ iF米債35　　　 　154070 　75603.748　 136.71% 0.0022%
＜3148＞ クリエイトSDH　 　939300 　778813.5　 134.19% 0.0125%
＜9204＞ スカイマーク　　　 　956500 　107672.46　 128.47% 0.0853%
＜2590＞ DyDo　　　　　 　332300 　272649.3　 127.17% 0.0689%
＜9278＞ ブックオフGH　　 　252200 　138479.68　 126.39% -0.0053%
＜6245＞ ヒラノテク　　　　 　126700 　70355.34　 125.25% 0.0743%
＜6584＞ 三桜工　　　　　　 　2033100 　624293.2　 111.38% 0.0703%
＜5932＞ 三協立山　　　　　 　159500 　45679.4　 109.62% -0.0047%
<2791> 大黒天　　　　　　 　183400 　282983.6　 107.15% 0%
<6597> HPCシステムス　 　645200 　896277.3　 105.19% 0.1011%
<6844> 新電元　　　　　　 　173800 　276785.86　 96.85% 0.0516%
<2251> JGBダブル　　　 　95700 　40931.58　 96.05% 0.0006%
<3321> ミタチ　　　　　　 　151300 　126976.88　 94.55% -0.0078%
<9348> ispace　　　 　9057900 　2032403.92　 93.78% 0.0184%
<2979> SOSiLA　　　 　4236 　205934.5　 93.58% 0.0042%
<4022> ラサ工　　　　　　 　3152200 　2650566.02　 91.66% 0.0664%
<7888> 三光合成　　　　　 　323000 　125561.94　 91.33% -0.0048%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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