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日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約359円分押し上げ

2026年5月27日 12:39

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記事提供元：フィスコ

*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約359円分押し上げ
27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり120銘柄、値下がり103銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反発。820.53円高の65816.62円（出来高概算11億4475万株）で前場の取引を終えている。

前日26日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は118.02ドル安の50461.68ドル、ナスダックは312.21ポイント高の26656.18で取引を終了した。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イランとの和平交渉を妨げないとの見方が優勢となり、寄り付き後、上昇。アナリストらの強気な見方を背景にマイクロン株が急騰、半導体株が追随した。ナスダックは大きく上昇したが、一方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させたが、小幅に下落し取引を終えた。

米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は781.78円高の65777.87円と反発して取引を開始した。朝方から買い優勢の展開となり一時66400円台まで上げ幅を広げ、その後もプラス圏で堅調に推移した。前日の米ナスダック上昇や半導体株高を背景に、寄り付きからハイテク株中心に買いが先行した。特にアドバンテ＜6857＞や東エレク＜8035＞など半導体関連株への資金流入が強まり、指数を押し上げた。そのほか、為替が円安方向で推移したことも輸出関連株の支援材料となった。

個別では、アドバンテ、東エレク、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、HOYA＜7741＞、レーザーテック＜6920＞、リクルートHD＜6098＞、スクリン＜7735＞、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、ディスコ＜6146＞、富士フイルム＜4901＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、アステラス薬＜4503＞、豊田通商<8015>、古河電<5801>、住友不<8830>、ソニーG<6758>、村田製<6981>、三菱商<8058>、ソシオネクスト<6526>、安川電<6506>、太陽誘電<6976>、キーエンス<6861>などの銘柄が下落。

業種別では、精密機器、化学、水産・農林業などが上昇した一方で、不動産業、情報・通信業、その他金融業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約359円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約273円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、アステラス薬＜4503＞、豊田通商<8015>、古河電工<5801>などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 　65816.62(+820.53)

値上がり銘柄数 120(寄与度+1360.86)
値下がり銘柄数 103(寄与度-540.33)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27565　 1490　359.62
＜8035＞　東エレク　　　　　　 54500　 3080　309.74
＜9983＞　ファーストリテ　　　 78600　 3090　248.60
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7405　 383　 64.19
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3701　 74　 37.21
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19540　 720　 24.14
＜7741＞　HOYA　　　　　　 27295　 1325　 22.21
＜6920＞　レーザーテック　　　 43310　 1630　 21.86
＜7735＞　SCREEN　　　　　11430　 715　 19.17
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7775　 189　 19.01
＜6098＞　リクルートHD　　　　 10000　 176　 17.70
＜9433＞　KDDI　　　　　　2655.5　 39　 15.69
<285A>　キオクシアHD　　　　 63100　 640　 15.02
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 68920　 2010　 13.48
<5802>　住友電気工業　　　　 12255　 315　 10.56
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3258　 103　 10.36
<6367>　ダイキン工業　　　　 23430　 295　 9.89
<7832>　バンナムHD　　　　　 3721　 90　 9.05
<4543>　テルモ　　　　　　　　2365　 30.5　 8.18
<7733>　オリンパス　　　　　　1828　 52　 6.97

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 7501　 -340 -273.54
＜4062＞　イビデン　　　　　　 20290　 -675　-45.25
＜6954＞　ファナック　　　　　　8271　 -128　-21.45
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5226　 -103　-20.72
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2121　-112.5　-18.86
<8015>　豊田通商　　　　　　　6844　 -152　-15.29
<5801>　古河電気工業　　　　 57000　 -3140　-10.53
<8830>　住友不動産　　　　　　3804　 -152　-10.19
<6981>　村田製作所　　　　　　7991　 -86　 -6.92
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3507　 -41　 -6.87
<8058>　三菱商事　　　　　　　5133　 -53　 -5.33
<6526>　ソシオネクスト　　　2685.5　-158.5　 -5.31
<6506>　安川電機　　　　　　　7144　 -149　 -4.99
<6861>　キーエンス　　　　　 75910　 -1210　 -4.06
<8053>　住友商事　　　　　　　7252　 -108　 -3.62
<5333>　NGK　　　　　　　 6237　 -99　 -3.32
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　7011　 -176　 -2.95
<8267>　イオン　　　　　　　　1399　 -29　 -2.92
<6976>　太陽誘電　　　　　　 11365　 -80　 -2.68
<2802>　味の素　　　　　　　　5306　 -38　 -2.55《CS》

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