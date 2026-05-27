*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約359円分押し上げ

27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり120銘柄、値下がり103銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反発。820.53円高の65816.62円（出来高概算11億4475万株）で前場の取引を終えている。

前日26日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は118.02ドル安の50461.68ドル、ナスダックは312.21ポイント高の26656.18で取引を終了した。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イランとの和平交渉を妨げないとの見方が優勢となり、寄り付き後、上昇。アナリストらの強気な見方を背景にマイクロン株が急騰、半導体株が追随した。ナスダックは大きく上昇したが、一方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させたが、小幅に下落し取引を終えた。

米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は781.78円高の65777.87円と反発して取引を開始した。朝方から買い優勢の展開となり一時66400円台まで上げ幅を広げ、その後もプラス圏で堅調に推移した。前日の米ナスダック上昇や半導体株高を背景に、寄り付きからハイテク株中心に買いが先行した。特にアドバンテ＜6857＞や東エレク＜8035＞など半導体関連株への資金流入が強まり、指数を押し上げた。そのほか、為替が円安方向で推移したことも輸出関連株の支援材料となった。

個別では、アドバンテ、東エレク、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、HOYA＜7741＞、レーザーテック＜6920＞、リクルートHD＜6098＞、スクリン＜7735＞、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、ディスコ＜6146＞、富士フイルム＜4901＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、ファナック＜6954＞、アステラス薬＜4503＞、豊田通商<8015>、古河電<5801>、住友不<8830>、ソニーG<6758>、村田製<6981>、三菱商<8058>、ソシオネクスト<6526>、安川電<6506>、太陽誘電<6976>、キーエンス<6861>などの銘柄が下落。

業種別では、精密機器、化学、水産・農林業などが上昇した一方で、不動産業、情報・通信業、その他金融業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約359円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約273円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、アステラス薬＜4503＞、豊田通商<8015>、古河電工<5801>などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 65816.62(+820.53)

値上がり銘柄数 120(寄与度+1360.86)

値下がり銘柄数 103(寄与度-540.33)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27565 1490 359.62

＜8035＞ 東エレク 54500 3080 309.74

＜9983＞ ファーストリテ 78600 3090 248.60

＜4063＞ 信越化 7405 383 64.19

＜6762＞ TDK 3701 74 37.21

＜9766＞ コナミG 19540 720 24.14

＜7741＞ HOYA 27295 1325 22.21

＜6920＞ レーザーテック 43310 1630 21.86

＜7735＞ SCREEN 11430 715 19.17

＜4519＞ 中外製薬 7775 189 19.01

＜6098＞ リクルートHD 10000 176 17.70

＜9433＞ KDDI 2655.5 39 15.69

<285A> キオクシアHD 63100 640 15.02

＜6146＞ ディスコ 68920 2010 13.48

<5802> 住友電気工業 12255 315 10.56

＜4901＞ 富士フイルム 3258 103 10.36

<6367> ダイキン工業 23430 295 9.89

<7832> バンナムHD 3721 90 9.05

<4543> テルモ 2365 30.5 8.18

<7733> オリンパス 1828 52 6.97

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7501 -340 -273.54

＜4062＞ イビデン 20290 -675 -45.25

＜6954＞ ファナック 8271 -128 -21.45

＜5803＞ フジクラ 5226 -103 -20.72

＜4503＞ アステラス製薬 2121 -112.5 -18.86

<8015> 豊田通商 6844 -152 -15.29

<5801> 古河電気工業 57000 -3140 -10.53

<8830> 住友不動産 3804 -152 -10.19

<6981> 村田製作所 7991 -86 -6.92

<6758> ソニーG 3507 -41 -6.87

<8058> 三菱商事 5133 -53 -5.33

<6526> ソシオネクスト 2685.5 -158.5 -5.31

<6506> 安川電機 7144 -149 -4.99

<6861> キーエンス 75910 -1210 -4.06

<8053> 住友商事 7252 -108 -3.62

<5333> NGK 6237 -99 -3.32

<5101> 横浜ゴム 7011 -176 -2.95

<8267> イオン 1399 -29 -2.92

<6976> 太陽誘電 11365 -80 -2.68

<2802> 味の素 5306 -38 -2.55《CS》