*11:47JST ミロク情報サービス---「第1回バックオフィスDXPO札幌'26」へ出展

ミロク情報サービス＜9928＞は26日、2026年6月30日から7月1日にかけて、北海道札幌市のアクセスサッポロで開催される展示会「第1回 バックオフィスDXPO 札幌'26」へ出展すると発表した。

同展示会は、総務・人事・経理など管理部門向けの業務効率化・DX推進をテーマとしたイベントで、延べ180社の出展を見込む北海道最大級の展示会となる。同社は「経理・財務システム展」に出展し、バックオフィス業務の効率化を支援する各種ソリューションを紹介する。

具体的には、ITコーディネータ有資格者を中心とした地域密着型のDX伴走支援サービス「MJS DX コンサルティング」をはじめ、AIを活用した仕訳機能や外部連携基盤強化により経理業務の自動化・効率化を支援するERPシステム「Galileopt DX(ガリレオプト ディーエックス)」、AI解析による入力支援機能を備えた証憑書類保管・電子契約クラウドサービス「MJS e-ドキュメント Cloud(エムジェイエス イードキュメント クラウド)」を展示するほか、クラウド型業務管理サービス「Edge Tracker(エッジトラッカー)」を用いて経費精算や勤怠管理、給与明細参照、電子請求書対応などマルチデバイス環境での業務効率化を提案する。

さらに、税務帳票作成から電子申告までをサポートする「MJS税務DX」も紹介し、従業員の利便性や生産性向上をはじめバックオフィス全体のDX推進を支援する製品・サービスを提案する。出展ブース番号は「1-21」で、事前登録により入場料は無料となる。《KT》