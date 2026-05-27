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出来高変化率ランキング（10時台）～ispace、プラコーなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ispace、プラコーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月27日 10:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6347＞ プラコー 784100 10390.88 337.92% -0.0927%
＜6464＞ ツバキナカシマ 5333200 165618.64 287.86% 0.0644%
＜4885＞ 室町ケミカル 147300 12364.26 281.32% 0.1559%
＜9227＞ マイクロ波化 3811900 861681 174.23% 0.2681%
＜3936＞ グロバルウェ 2988900 144443.36 162.11% 0.1949%
＜9286＞ エネクスインフラ 5654 84021.64 143.97% 0.0017%
＜3823＞ WHYHOWDO 4630500 61714.24 137.62% 0%
＜6505＞ 東洋電 99500 85962.06 112.09% -0.0181%
＜6337＞ テセック 85100 83823.16 107.14% 0.108%
＜9278＞ ブックオフGH 181000 138479.68 86.46% -0.0141%
＜4582＞ シンバイオ 1355000 51217.5 82.75% -0.0731%
＜3148＞ クリエイトSDH 598900 778813.5 79.7% 0.0062%
＜3185＞ 夢展望 398600 61931.96 71.61% -0.124%
＜6584＞ 三桜工 1420900 624293.2 69.16% 0.0656%
＜2590＞ DyDo 204200 272649.3 68.29% 0.0872%
＜2791＞ 大黒天 128700 282983.6 65.8% 0.0023%
＜9204＞ スカイマーク 557700 107672.46 64.1% 0.1013%
＜6083＞ ERIHD 46900 106732 58.57% -0.0075%
＜2979＞ SOSiLA 3060 205934.5 56.86% -0.0025%
＜316A＞ iFFANG＋ 602511 820689.612 54.73% 0.0234%
<4022> ラサ工 2225800 2650566.02 51.82% 0.0621%
<9348> ispace 6118400 2032403.92 50.75% 0.1021%
<1346> MXS225 31141 1682058.052 40.84% 0.0103%
<6597> HPCシステムス 362700 896277.3 38.23% 0.113%
<5932> 三協立山 78500 45679.4 31.5% 0.0015%
<7921> TAKARA＆C 45800 104016.2 30.62% 0.0064%
<2332> クエスト 125200 172349.46 29.96% 0.0004%
<1699> NF原油先 742780 348401.312 28.67% 0.0012%
<6844> 新電元 93300 276785.86 28.51% 0.0657%
<7888> 三光合成 175800 125561.94 26.07% -0.0048%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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