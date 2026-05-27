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出来高変化率ランキング（10時台）～ispace、プラコーなどがランクイン

2026年5月27日 10:39

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記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ispace、プラコーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月27日　10:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6347＞ プラコー　　　　　 784100 　10390.88　 337.92% -0.0927%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　　5333200 　165618.64　 287.86% 0.0644%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　147300 　12364.26　 281.32% 0.1559%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　3811900 　861681　 174.23% 0.2681%
＜3936＞ グロバルウェ　　　　2988900 　144443.36　 162.11% 0.1949%
＜9286＞ エネクスインフラ　　5654 　84021.64　 143.97% 0.0017%
＜3823＞ WHYHOWDO　　4630500 　61714.24　 137.62% 0%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　99500 　85962.06　 112.09% -0.0181%
＜6337＞ テセック　　　　　　85100 　83823.16　 107.14% 0.108%
＜9278＞ ブックオフGH　　　181000 　138479.68　 86.46% -0.0141%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　1355000 　51217.5　 82.75% -0.0731%
＜3148＞ クリエイトSDH　　598900 　778813.5　 79.7% 0.0062%
＜3185＞ 夢展望　　　　　　　398600 　61931.96　 71.61% -0.124%
＜6584＞ 三桜工　　　　　　　1420900 　624293.2　 69.16% 0.0656%
＜2590＞ DyDo　　　　　　204200 　272649.3　 68.29% 0.0872%
＜2791＞ 大黒天　　　　　　　128700 　282983.6　 65.8% 0.0023%
＜9204＞ スカイマーク　　　　557700 　107672.46　 64.1% 0.1013%
＜6083＞ ERIHD　　　　　46900 　106732　 58.57% -0.0075%
＜2979＞ SOSiLA　　　　3060 　205934.5　 56.86% -0.0025%
＜316A＞ iFFANG＋　　　602511 　820689.612　 54.73% 0.0234%
<4022> ラサ工　　　　　　　2225800 　2650566.02　 51.82% 0.0621%
<9348> ispace　　　　6118400 　2032403.92　 50.75% 0.1021%
<1346> MXS225　　　　31141 　1682058.052　 40.84% 0.0103%
<6597> HPCシステムス　　362700 　896277.3　 38.23% 0.113%
<5932> 三協立山　　　　　　78500 　45679.4　 31.5% 0.0015%
<7921> TAKARA＆C　　45800 　104016.2　 30.62% 0.0064%
<2332> クエスト　　　　　　125200 　172349.46　 29.96% 0.0004%
<1699> NF原油先　　　　　742780 　348401.312　 28.67% 0.0012%
<6844> 新電元　　　　　　　93300 　276785.86　 28.51% 0.0657%
<7888> 三光合成　　　　　　175800 　125561.94　 26.07% -0.0048%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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