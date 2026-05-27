*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DyDo、アドバンスクなどがランクイン

DyDo＜2590＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、第1四半期

決算を発表している。営業利益は15.56億円、前年同期は14.45億円の赤字だった。

トルコおよびポーランド飲料事業を中心に、海外飲料事業が好調。26年5月に自販機

チャネルで一部商品の価格改定を実施した。27年1月期営業利益は105億円（前期比

2.5倍）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月27日 9:40 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7922＞ 三光産 41100 863.02 337.29% 0%

＜6347＞ プラコー 726400 10390.88 333.96% -0.0492%

＜4885＞ 室町ケミカル 147300 12364.26 281.32% 0.1559%

＜6464＞ ツバキナカシマ 4497400 165618.64 272.73% 0.0715%

＜7896＞ セブン工 9200 553.22 256.31% -0.0218%

＜7863＞ 平賀 3600 481.12 243.1% -0.0198%

＜6360＞ 東自機 7200 7211.2 236.09% 0.0655%

＜8798＞ アドバンスク 1006200 21637.76 233.21% 0.2403%

＜6635＞ 大日光 619400 64884.02 228.16% 0.174%

＜6034＞ MRT 13200 1125.82 217.63% 0.047%

＜7865＞ ピープル 10500 1608.68 158.8% -0.0025%

＜9286＞ エネクスインフラ 5459 84021.64 139.58% 0%

＜3823＞ WHYHOWDO 4246300 61714.24 127.66% 0.054%

＜9331＞ キャスター 2300 626.96 115.46% 0.0381%

＜7822＞ 永大産業 100700 9638.16 109.85% 0.0336%

＜7058＞ 共栄セキュリ 700 1586.8 105.03% 0%

＜6505＞ 東洋電 92700 85962.06 103.63% -0.0124%

＜6046＞ リンクバル 96500 5005.8 90.56% -0.062%

＜3148＞ クリエイトSDH 578500 778813.5 75.75% 0.0031%

<9225> ブリッジコン 2200 917.18 74.76% -0.001%

<9278> ブックオフGH 160500 138479.68 72.81% -0.0087%

<8908> 毎コムネット 42400 19502.04 71.13% -0.0044%

<6577> ベストワン 2100 2432.28 67.83% -0.0072%

<2791> 大黒天 123500 282983.6 61.26% 0.0011%

<6584> 三桜工 1263500 624293.2 56.3% 0.0668%

<6083> ERI HD 45600 106732 55.57% -0.0012%

<9258> CS－C 4300 811.08 46.55% 0.0416%

<9640> セゾンテクノ 7000 7391.78 46.26% -0.0545%

＜2590＞ DyDo 167100 272649.3 46.24% 0.0689%

<2979> SOSiLA 2706 205934.5 43.9% 0.0016%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》