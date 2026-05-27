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出来高変化率ランキング（9時台）～DyDo、アドバンスクなどがランクイン

2026年5月27日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DyDo、アドバンスクなどがランクイン
DyDo＜2590＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、第1四半期
決算を発表している。営業利益は15.56億円、前年同期は14.45億円の赤字だった。
トルコおよびポーランド飲料事業を中心に、海外飲料事業が好調。26年5月に自販機
チャネルで一部商品の価格改定を実施した。27年1月期営業利益は105億円（前期比
2.5倍）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月27日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7922＞ 三光産　　　　　　 41100 　863.02　 337.29% 0%
＜6347＞ プラコー　　　　　　726400 　10390.88　 333.96% -0.0492%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　147300 　12364.26　 281.32% 0.1559%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　　4497400 　165618.64　 272.73% 0.0715%
＜7896＞ セブン工　　　　　　9200 　553.22　 256.31% -0.0218%
＜7863＞ 平賀　　　　　　　　3600 　481.12　 243.1% -0.0198%
＜6360＞ 東自機　　　　　　　7200 　7211.2　 236.09% 0.0655%
＜8798＞ アドバンスク　　　　1006200 　21637.76　 233.21% 0.2403%
＜6635＞ 大日光　　　　　　　619400 　64884.02　 228.16% 0.174%
＜6034＞ MRT　　　　　　　13200 　1125.82　 217.63% 0.047%
＜7865＞ ピープル　　　　　　10500 　1608.68　 158.8% -0.0025%
＜9286＞ エネクスインフラ　　5459 　84021.64　 139.58% 0%
＜3823＞ WHYHOWDO　　4246300 　61714.24　 127.66% 0.054%
＜9331＞ キャスター　　　　　2300 　626.96　 115.46% 0.0381%
＜7822＞ 永大産業　　　　　　100700 　9638.16　 109.85% 0.0336%
＜7058＞ 共栄セキュリ　　　　700 　1586.8　 105.03% 0%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　92700 　85962.06　 103.63% -0.0124%
＜6046＞ リンクバル　　　　　96500 　5005.8　 90.56% -0.062%
＜3148＞ クリエイトSDH　　578500 　778813.5　 75.75% 0.0031%
<9225> ブリッジコン　　　　2200 　917.18　 74.76% -0.001%
<9278> ブックオフGH　　　160500 　138479.68　 72.81% -0.0087%
<8908> 毎コムネット　　　　42400 　19502.04　 71.13% -0.0044%
<6577> ベストワン　　　　　2100 　2432.28　 67.83% -0.0072%
<2791> 大黒天　　　　　　　123500 　282983.6　 61.26% 0.0011%
<6584> 三桜工　　　　　　　1263500 　624293.2　 56.3% 0.0668%
<6083> ERI HD　　　　45600 　106732　 55.57% -0.0012%
<9258> CS－C　　　　　　4300 　811.08　 46.55% 0.0416%
<9640> セゾンテクノ　　　　7000 　7391.78　 46.26% -0.0545%
＜2590＞ DyDo　　　　　　167100 　272649.3　 46.24% 0.0689%
<2979> SOSiLA　　　　2706 　205934.5　 43.9% 0.0016%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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