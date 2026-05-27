*09:53JST データ・アプリケーション---2025年度パートナーアワード受賞5社を発表

データ・アプリケーション＜3848＞は26日、2026年5月21日に開催した「DAL Partners Day 2026」において「2025年度パートナーアワード」の受賞企業5社を発表した。

データ連携プラットフォーム「ACMS Apex」を軸に、2025年度のビジネス拡大や技術支援に貢献したパートナー企業を表彰した。

最優秀賞「Partner of the Year」にはインテックを選出した。データ・アプリケーション製品を幅広く提案に取り入れ、高い売上成長率を達成したほか、認定技術者育成にも積極的に取り組み、総合的に高い貢献を評価した。

「Project Award」には、ACMS Apexを採用した大型案件の推進や獲得で実績を上げた日立システムズを選定した。

また、「Solution Award」は2社が受賞した。フューチャーアーティザンは、新コンセプトによる受発注業務向けBCPソリューションを企画・開発し、高付加価値ソリューション展開に貢献した。日立ソリューションズ・クリエイトは、「ACMS Apex」「ACMS Cloud」のWeb API機能を活用したERP連携ソリューションを開発し、顧客業務高度化や安定運用を支援した。

「Technology Partner of the Year」には、ACMSシリーズに精通し高品質な導入支援を展開したリバートを選出した。《KT》