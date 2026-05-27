*09:50JST プロディライト---「Telful」に新機能追加とUI改善を実施

プロディライト＜5580＞は26日、「Telful powered by INNOVERA」において、多様な働き方に対応する新機能追加と25箇所以上のUI改善を実施したと発表した。

2024年12月のリブランディング後、100名超規模の企業や行政機関、製造業、介護業、美容院、タクシー会社、個人事業主など幅広い業種で導入が進む中、利用現場からの要望を踏まえたアップデートとなる。

今回の更新では、勤務時間設定の複数登録に対応した。従来は1日1件のみだったスケジュール設定を複数登録可能とし、「午前勤務・休憩・午後勤務」など柔軟な時間設定を実現した。さらに祝日設定では「勤務」「休日」「曜日通り」の3パターンから選択できるようになり、祝日営業を行う企業や店舗での運用性向上と設定ミス防止に寄与する。

加えて、IVRの転送前アナウンスでは従来の定型3パターンに加え、音声生成による自由なメッセージ設定が可能となった。企業独自の案内や状況に応じた柔軟な音声対応に対応する。また、CDRデータのエクスポート時にIVR分岐番号を記録可能とし、顧客がどの選択肢を経由したかを可視化できるようになった。問い合わせ傾向分析や人員配置最適化、IVR設計改善などへの活用を見込む。《KT》