*09:37JST コレックホールディングス---サンジュウナナド、「トレカチ」β版をリリース

コレックホールディングス＜6578＞は26日、子会社のサンジュウナナドが、トレーディングカードの資産管理アプリ「トレカチ」のβ版をリリースしたと発表した。

「トレカチ」は、保有しているトレーディングカードの資産額や価格推移をまとめて確認できるトレカ資産管理アプリ。単なるコレクションの記録にとどまらず、保有カードの総資産額や価格推移を一括で把握し、日々の価格確認から売却・保有の判断までを一貫して行える環境を提供する。

今後は、ユーザーがより継続的かつ快適に資産管理を行えるアプリを目指し、段階的な機能アップデートを予定している。具体的には、過去7日間を超える長期的な価格推移を確認可能な「詳細ページ」の追加や、新たな注目カードと出会える発見コンテンツ「トレンドタブ」の追加を予定している。

サンジュウナナドは今後も対応タイトルの拡充や機能の高度化を進め、「トレカチ」「ポケカチ」「ワンピカチ」を通じてカードの価値をより分かりやすく把握できる環境の提供に努める。《KT》