*09:31JST トヨクモ---「NotePM」がITreview 2026でTOP25選出

トヨクモ＜4058＞の子会社であるプロジェクト・モードは26日、同社が提供するナレッジ管理SaaS「NotePM」が、アイティクラウド主催の「ITreview The Best Software in Japan 2026」においてTOP25に選出されたと発表した。

同ランキングは、2025年4月から2026年3月までの1年間に集まったユーザーレビューを基に、日本企業から高い評価を獲得したSaaSやITサービスを表彰するもので、「TOP100」や「Rookie of the Year」など4部門で構成されている。

「NotePM」は総合ランキング「TOP100」で上位評価を獲得したほか、「The Best Software for AI-Powered Features」「The Best Software by Category」でも上位にランクインした。

特に「The Best Software for AI-Powered Features」では11位を受賞した。同部門はは生成AI機能を搭載した製品を対象に、AI機能への満足度や利用評価を基準として選定される。

NotePMではAI検索機能を搭載しており、利用者からの質問に対してAIがNotePM内の情報を検索・要約して回答する仕組みを提供している。

同サービスは、マニュアルや手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、議事録などのストック型情報を一元管理できるナレッジ管理SaaSで、強力な検索機能により必要情報へ迅速にアクセスできる点が特徴となる。《KA》