*09:29JST ファーストコーポレーション---前橋国際芸術祭2026に協賛、地域活性化に貢献

ファーストコーポレーション＜1430＞は26日、群馬県前橋市で初開催される「前橋国際芸術祭2026」の趣旨に賛同し、ふるさと納税寄附企業として協賛したことを発表した。

「前橋国際芸術祭2026」は、2026年9月19日から12月20日まで約80日間にわたり開催される国際的な芸術祭で、「めぶく。Where good things grow.」をテーマに掲げ、現代アートと建築を軸として、アーツ前橋や商店街など市内各所の空間を活用しながら都市全体を舞台に展開する。国内外のアーティストによる作品展示やパフォーマンスを通じ、地域の魅力発信と都市の活性化を目指す。

同社は建設事業を通じて都市空間の価値創造に取り組んでおり、都市や建築との親和性が高く、「アートがめぶく建築の聖地へ」をコンセプトとする同芸術祭への支援を通じて、文化・芸術による地域活性化や地域社会の発展に貢献するとしている。《KA》