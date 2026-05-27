

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;50,461.68;-118.02Nasdaq;26,656.18;+312.21CME225;65620;+2285(大証比)

[NY市場データ]

26日のNY市場はまちまち。ダウ平均は118.02ドル安の50,461.68ドル、ナスダックは312.21ポイント高の26,656.181で取引を終了した。

寄り付き後、上昇。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イランとの和平交渉を妨げないとの見方が優勢となった。アナリストらの強気な見方を背景にマイクロン株が急騰、半導体株が追随したナスダックは大きく上昇したが、一方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させたが、小幅に下落し取引を終えた。セクター別では半導体・同製造装置が大幅高となり、資本財や自動車・自動車部品なども上昇。エネルギーや食品・飲料・タバコなどが下げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2285円高の65620円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.28円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞、東京エレク＜8031＞などが上昇し、やや買い優勢。《YY》