ispace、JALUXと月面輸送契約を締結、文化継承プロジェクトを推進

■契約金額は1.0百万米ドル、地域特産品や企業製品を月面へ輸送

ispace<9348>(東証グロース)は5月26日、日本航空<9201>(東証プライム)グループの一員であるJALUXとペイロードサービス契約を締結すると発表した。同日付の取締役会で決議したもので、契約金額は1.0百万米ドル、2026年4月末のTTMレート換算で約1.6億円となる。

同契約は、2025年11月にispaceとJALグループ3社(JAL、JALUX、JALエンジニアリング)が締結した、月面輸送および運航分野での協業検討に関する覚書を具体化するもの。ispaceが提供する月面着陸ミッションのペイロード輸送枠を活用し、JALグループが地球の文化を未来へ継承する「ARGO PROJECT」を展開する。

同プロジェクトでは、JALとJALUXが企画主体となり、JALUXが専用の月面輸送ボックス「Möbius Ark(メビウス・アーク)/メビウスの方舟」の開発と搭載品の募集を担う。ボックスは約20cm×20cm×10cmで、地域の特産品や企業を代表する製品などを格納し、ispaceが2028年実施予定のミッション3で月面へ輸送・着陸させる。2027年3月期連結業績予想への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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