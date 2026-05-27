セプテーニHD、東南アジア子会社Lion社の全株式譲渡を決議

■5月28日に契約締結・譲渡実行予定、2026年12月期業績への影響は軽微

セプテーニ・ホールディングス<4293>(東証スタンダード)は5月26日、連結子会社であるLION DIGITAL GLOBAL LIMITEDの発行済株式すべてを譲渡することを決議したと発表した。譲渡株式数は1,787,188株で、異動後の所有株式数は0株、議決権所有割合は0%となる。

同社グループは、事業継続基準に基づき全事業の継続・撤退基準を運用し、事業ポートフォリオマネジメントを推進してきた。主力のマーケティング・コミュニケーション事業では、デジタル広告の販売と運用を軸に統合マーケティングサービスを提供し、企業のDXを総合的に支援している。

今回の株式譲渡は、海外事業の全体戦略見直しの一環として決定した。Lion社は東南アジア地域でデジタルマーケティング支援事業を手掛ける複数の事業会社を統括する持株会社。譲渡先は国外の非公開企業で、譲渡価額は非開示。契約締結日と譲渡実行日は5月28日の予定で、2026年12月期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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