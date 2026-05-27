メタプラネット、株主優待にビータス・NearMe・LINEスタンプ特典を追加

■資産形成・健康・楽しみ・プレミアム体験まで拡充、6月30日基準日の権利確定日程も公表

メタプラネット<3350>(東証スタンダード)は5月26日、2026年3月12日付で公表した株主優待プログラム拡充に関し、新たに提携先2社と自社優待を追加し、詳細を決定したと発表した。追加先は株式会社ビータスと株式会社NearMeで、自社優待としてサトシセンセイ&ビットコインマンのLINEスタンプ特典も加える。

NearMeは、羽田、成田、関空、伊丹、新千歳、セントレアの空港送迎で使える株主限定500円クーポンを提供する。提供期間は2026年7月から12月まで。ビータスは、ヤザワミートオンラインストアのミート矢澤ハンバーグ商品をシルバー5%、ゴールド以上10%割引とするほか、本格中国料理「彬龍華66」の株主限定非公開プランを用意する。

優待全体では、コインチェック、Binance Japan、オーケーコイン・ジャパン、Blockstream、Tangemなどによる資産形成関連の特典に加え、健康、飲食、旅行、エンターテインメント、プレミアム体験を幅広くそろえる。自社優待では、メタプラネット・ラウンジ利用やホテルロイヤルオーク五反田の宿泊料金15%割引、PlanetGearでの割引なども設定する。

株主優待ティアは、継続保有期間と保有株式数に基づき、Silver、Gold、Diamond、Nakamotoを判定する。2026年6月30日を基準日とする権利確定スケジュールでは、権利付最終日を6月26日、優待利用開始日を7月13日とした。利用には各基準日時点で100株以上を保有し、株主ポータルで株主認証を完了する必要がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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