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前日に動いた銘柄 part1アステリア、ソフトバンクグループ、東陽テクニカなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1アステリア、ソフトバンクグループ、東陽テクニカなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
明治電機＜3388＞ 2137 +33
発行済株式数の1.18％上限の自社株買いと買付け委託を発表。本日全株取得。
楽待＜6037＞ 977 +90
発行済株式数の3.09％上限の自社株買い発表。
山岡家＜3399＞ 3060 +135
発行済株式数の0.8％上限の自社株買い発表。
スターゼン＜8043＞ 1198 +72
発行済株式数の2.6％上限の自社株買いと記念優待を発表。
うるる＜3979＞ 422 +56
発行済株式数の3.61％上限の自社株買い発表。
MTG＜7806＞ 6960 +570
高成長の継続を評価して国内証券が目標株価引き上げ。
ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 419 +80
一部のX投稿が材料視される。
FIG＜4392＞ 2571 +386
仕手化の様相。
東陽テクニカ＜8151＞ 2177 +267
25日のTV番組で取り上げられる。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 7841 +771
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
アステリア＜3853＞ 2750 +418
定款変更を材料視する動きが続く。
IHI＜7013＞ 2944.5 +105
半導体株からの資金シフトも強まるか。
飯野海運＜9119＞ 1580 +98
株主総会接近でファンドの株主提案など思惑視も。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1635 +94
コカ・コーラの価格改定なども手掛かりか。
関東電化工業＜4047＞ 3470 +165
好業績評価の動きが継続する形。
川崎重工業＜7012＞ 3362 +168
フィジカルAI関連としての関心も続く形。
TOWA＜6315＞ 3070 +172
特に材料観測されないが半導体関連では逆行高。
大成建設＜1801＞ 14880 +685
資材高懸念後退か建設株が高い。
鹿島建設＜1812＞ 5960 +304
大手ゼネコン株に買いが向かう。
日本電波工業＜6779＞ 3195 +180
説明会をきっかけとした株価上昇続く。
太陽誘電<6976> 11450 +840
MLCC事業への期待が続く形に。
ダイダン<1980> 2685 +127
空調・電気設備銘柄の一角が高い。
清水建設<1803> 2750 +93.5
ゼネコン株高に追随。
五洋建設<1893> 1857 +72.5
建設セクターが上昇率トップに。
日鉄鉱業<1515> 2614 +166
銅価格の上昇などがリバウンドの手掛かりか。
日本化学工業<4092> 5110 +505
MLCC関連としての関心が続く。
三櫻工業<6584> 853 +60
データセンター関連の一角として関心。
芝浦機械<6104> 4215 -695
今期小幅減益予想でコンセンサスを下回る。
KLab<3656> 259 -51
リバウンド一巡感から手じまい売りが優勢にも。
ダブル・スコープ<6619> 310 -27
目先の高値到達感も意識か。
ARCHION<543A> 368 -35
急ピッチのリバウンドにも一巡感で。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 7161 -486
半導体関連は26日総じて軟調。
レノバ<9519> 1270 -65
高値圏で利食い売りが優勢か。《CS》
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