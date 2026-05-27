*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1アステリア、ソフトバンクグループ、東陽テクニカなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

明治電機＜3388＞ 2137 +33

発行済株式数の1.18％上限の自社株買いと買付け委託を発表。本日全株取得。

楽待＜6037＞ 977 +90

発行済株式数の3.09％上限の自社株買い発表。

山岡家＜3399＞ 3060 +135

発行済株式数の0.8％上限の自社株買い発表。

スターゼン＜8043＞ 1198 +72

発行済株式数の2.6％上限の自社株買いと記念優待を発表。

うるる＜3979＞ 422 +56

発行済株式数の3.61％上限の自社株買い発表。

MTG＜7806＞ 6960 +570

高成長の継続を評価して国内証券が目標株価引き上げ。

ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 419 +80

一部のX投稿が材料視される。

FIG＜4392＞ 2571 +386

仕手化の様相。

東陽テクニカ＜8151＞ 2177 +267

25日のTV番組で取り上げられる。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 7841 +771

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

アステリア＜3853＞ 2750 +418

定款変更を材料視する動きが続く。

IHI＜7013＞ 2944.5 +105

半導体株からの資金シフトも強まるか。

飯野海運＜9119＞ 1580 +98

株主総会接近でファンドの株主提案など思惑視も。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1635 +94

コカ・コーラの価格改定なども手掛かりか。

関東電化工業＜4047＞ 3470 +165

好業績評価の動きが継続する形。

川崎重工業＜7012＞ 3362 +168

フィジカルAI関連としての関心も続く形。

TOWA＜6315＞ 3070 +172

特に材料観測されないが半導体関連では逆行高。

大成建設＜1801＞ 14880 +685

資材高懸念後退か建設株が高い。

鹿島建設＜1812＞ 5960 +304

大手ゼネコン株に買いが向かう。

日本電波工業＜6779＞ 3195 +180

説明会をきっかけとした株価上昇続く。

太陽誘電<6976> 11450 +840

MLCC事業への期待が続く形に。

ダイダン<1980> 2685 +127

空調・電気設備銘柄の一角が高い。

清水建設<1803> 2750 +93.5

ゼネコン株高に追随。

五洋建設<1893> 1857 +72.5

建設セクターが上昇率トップに。

日鉄鉱業<1515> 2614 +166

銅価格の上昇などがリバウンドの手掛かりか。

日本化学工業<4092> 5110 +505

MLCC関連としての関心が続く。

三櫻工業<6584> 853 +60

データセンター関連の一角として関心。

芝浦機械<6104> 4215 -695

今期小幅減益予想でコンセンサスを下回る。

KLab<3656> 259 -51

リバウンド一巡感から手じまい売りが優勢にも。

ダブル・スコープ<6619> 310 -27

目先の高値到達感も意識か。

ARCHION<543A> 368 -35

急ピッチのリバウンドにも一巡感で。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 7161 -486

半導体関連は26日総じて軟調。

レノバ<9519> 1270 -65

高値圏で利食い売りが優勢か。《CS》