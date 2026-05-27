アルファ、仏VISION　PLASTを完全子会社化へ、欧州事業拡大を加速

■樹脂成形・塗装・組立の一貫生産体制を整備、スペイン工場も活用

アルファ<3434>(東証スタンダード)は5月26日、子会社のAlpha Europe Holdings S.A.S.を通じ、VISION PLAST S.A.S.の株式67%を追加取得し、同社および同社子会社を完全子会社化すると発表した。取得価額は154.1万Euro、株式譲渡実行日は2026年6月の予定。

同社グループは、海外事業展開の強化を成長戦略の一つに位置付け、2016年から欧州市場でM&Aを進めてきた。欧州地域ではフランス、チェコ、スロバキアに4拠点を有し、2025年には自動車用樹脂成形品を製造・販売するVISION PLAST S.A.S.の株式33%を取得していた。

今回の完全子会社化により、同社スロバキア工場での樹脂成形・塗装・組立の一貫生産体制の構築、フランス工場とのシナジー創出を進める。さらに、VISION PLAST S.A.S.が保有するスペイン工場も活用し、欧州地域での事業拡大を図る。連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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