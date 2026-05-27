rakumo、Revival　CoreとIR動画配信サービスで販売提携

■M&A支援とIR動画配信を組み合わせ、価値創出から市場への発信まで一気通貫で支援

rakumo<4060>(東証グロース)は5月26日、Revival Coreと、上場企業向けIR動画配信サービス「SmartVision IR」の販売連携に関する契約を締結したと発表した。これにより、Revival Coreが同サービスの販売を開始する。

東京証券取引所の市場区分見直しや上場維持基準の厳格化を背景に、上場企業には持続的な成長と企業価値向上が求められている。Revival CoreはM&A支援やValue Up事業の知見を生かし、成長分野へのリソースシフトや事業再構築を支援する。

rakumoの「SmartVision IR」は、企業のIRページ上で決算説明会動画やIR動画を直接配信できるサービスで、チャプター分けや資料ダウンロード、ワンクリック更新、複数ページの一括更新に対応する。英語版IR動画の制作にも対応し、国内外の投資家への訴求力を高める。両社は「実態価値の向上」と「認知向上」を連動させ、企業価値向上を包括的に支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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