OUGホールディングス、期末配当を167円に決議、前期比70円の増配

■連結株主資本配当率(DOE)2.4%を目途に利益還元を強化

OUGホールディングス<8041>(東証スタンダード)は5月26日、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当を行うと発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、6月26日開催予定の第80回定時株主総会に付議する予定。

期末配当は1株当たり167円とし、直近の配当予想から変更はない。前期実績の97円から70円の増配となる。配当金総額は9億100万円、効力発生日は6月29日、配当原資は利益剰余金とした。

同社は、継続的な利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけている。中長期的な経営基盤の安定強化や成長投資に必要な内部留保を確保しつつ、連結株主資本配当率(DOE)2.4%を目途に安定的な配当水準を維持する方針。当期の年間配当は167円となり、前期の97円を上回る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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