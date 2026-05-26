*17:29JST 東京為替：ドル・円は堅調、夕方にドル買い再開

26日の東京市場でドル・円は堅調。米国とイランの和平協議が期待されるなか、米金利と原油相場は底堅く推移し、ドル買いで早朝の158円87銭から値を上げた。午後は節目付近での売りで伸び悩む場面もあったが、夕方にかけて159円を上抜け159円28銭まで上昇。

・ユ-ロ・円は184円88銭から185円35銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1643ドルから1.1624ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値65,247.24円、高値65,317.69円、安値64,605.69円、終値64,996.09円(前日比162.10円安)

・17時時点：ドル・円159円10-20銭、ユ-ロ・円185円20-30銭

【要人発言】

・モジタバ・イラン最高指導者

「中東の米軍基地に避難場所はない」

・氷見野日銀副総裁

「経済・物価・金融情勢に応じて政策金利引き上げ」

「国債購入減額計画、市場動向と機能を点検して検討」

「市場認識が維持されるよう適切に政策運営」

【経済指標】

・日・3月景気先行指数：114.0（速報値：114.5）《TY》