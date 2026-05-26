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東証グロ－ス指数は小幅に4日ぶり反落、朝安の後は下値の堅い展開
*16:50JST 東証グロ－ス指数は小幅に4日ぶり反落、朝安の後は下値の堅い展開
東証グロース市場指数 1070.75 -1.71／出来高 4億2943万株／売買代金 2879億円東証グロース市場250指数 842.44 -0.95／出来高 2億3905万株／売買代金 2698億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅に4日ぶり反落。値下がり銘柄数は316、値上がり銘柄数は247、変わらずは30。
前日25日の米国市場はメモリアルデーの祝日で休場。欧州主要市場は、英市場は休場、独DAXは2.01％高、仏CAC40は1.76％高。
今日のグロ－ス市場は売り優勢だが朝安の後は下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.46％高となった。昨日の米株式市場が休場で、やや手掛かり材料に乏しかったが、東証グロース市場指数が連日の大幅高となり、昨日までの3日間で6.7％の上げとなったことから目先の高値警戒感が意識され、今日は利益確定売りが出やすかった。また、昨日の東証グロース市場は、値上がり銘柄数が212銘柄、値下がり銘柄数が346銘柄と、東証グロース市場指数が1.6％上昇する中で、下落銘柄が上昇銘柄より多く、物色対象が偏っていることを警戒する向きもあった。一方、米・イラン停戦協議の進展が期待され、WTI原油先物価格が昨日は一時90ドルを下回ったことに加え、国内長期金利が高水準ながらこのところ落ち着いた動きとなっていることも株式市場で安心感となった。こうした状況から今日の東証グロース市場指数は取引開始後に下げた後は下げ渋る展開となった。
個別では、75日線に上値を阻まれたレナサイエンス＜4889＞、前日大幅高の反動安となったパワーエックス＜485A＞、前日に上伸したが上ひげをつけひとまず達成感が意識されたセイワHD＜523A＞、75日線に上から絡み始め手仕舞い売りを誘ったGlobee＜5575＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、リファインバスG＜7375＞、トラースOP＜6696＞などが顔を出した。
一方、発行済株式数の3.61％上限の自社株買いを発表したうるる＜3979＞、高成長の継続を評価して国内証券が目標株価を引き上げたMTG＜7806＞、前日ストップ高の買い人気が継続したTMH＜280A＞、前日まで連騰の買い人気が継続したモイ＜5031＞が上げた。時価総額上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、ポストプライム＜198A＞、HPCシステムズ＜6597＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 198A|ポストプライム | 205| 50| 32.26|
2| 280A|ＴＭＨ | 2799| 479| 20.65|
3| 5031|モイ | 930| 150| 19.23|
4| 3979|うるる | 422| 56| 15.30|
5| 6597|ＨＰＣシス | 4200| 380| 9.95|
6| 1436|グリーンエナジー | 1996| 169| 9.25|
7| 147A|ソラコム | 1080| 90| 9.09|
8| 7806|ＭＴＧ | 6960| 570| 8.92|
9| 5892|ｙｕｔｏｒｉ | 2556| 171| 7.17|
10| 446A|ノースサンド | 1242| 82| 7.07|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 15| -4| -21.05|
2| 3624|アクセルＭ | 50| -8| -13.79|
3| 7375|リファインバスＧ | 1687| -203| -10.74|
4| 3133|海帆 | 180| -21| -10.45|
5| 4889|レナサイエンス | 1387| -158| -10.23|
6| 6696|トラースＯＰ | 341| -36| -9.55|
7| 7072|インテＭ | 1300| -137| -9.53|
8| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2407| -251| -9.44|
9| 278A|テラドローン | 9900| -970| -8.92|
10| 4564|ＯＴＳ | 21| -2| -8.70|《SK》
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