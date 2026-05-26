*16:49JST エディア バリュエーションレポート：レーティング：Buy 目標株価1,713円で174.5％の上値余地

エディア＜3935＞



IP事業と出版事業をてがける総合エンターテインメント企業。2029年2月期までの営業利益CAGR（2027年3月期の当社業績予想数値と比較）を+27.6%と予想、今後1年程度の目標株価を1,713円とした。

■業績概況/中期経営計画の進捗状況

出版事業で安定成長を確保してIP事業で大きく成長することを掲げ、ライトノベル・コミックスの電子書籍、IP事業におけるオンラインくじに加え、2029年2月期に向けて本格的にスタートするアニメ事業が注目される

■直近決算

・概要

2026年2月期は、売上高4,659百万円（前期比29.2%増）、営業利益444百万円（同69.2%増）。電子書籍に加えて、利益率の高いオンラインくじサービスが伸びている。2027年2月期も、売上高5,300百万円（前期比13.8%増）、営業利益550百万円（同23.9%増）と過去最高業績を予想。

・当社アナリストのコメント

2027年2月期は、下期に向け発売数が増加する計画で下期偏重の業績予想だが、継続的な事業拡大が続く。読み難いということはあろうが、前期も含めて保守的な業績予想が続いている。

■中計

・概要

2030年から2033年にかけて連結売上高100億円規模を目指す目標であったが、2030年の目標となっている。出版事業で安定成長を確保し、IP事業で大きく成長させる。IP事業は国内のみならず、拡大し始めている海外も国内同等程度まで拡大させる方針。

・当社アナリストのコメント

オンラインくじサービスでは実績を積み上げで取扱いIP数が増加、大型IPも増加している。グループ全体で保有するコンテンツIPが有効活用されている様子を見て取れる。2028年2月期までは現状からの線形、アニメ事業が本格寄与する2029年2月期から成長スピードが加速しよう。

■投資のポイント

・強み/競争力の源泉

企画から開発、そしてサービスの提供までを一貫して自社で行え、各事業が連携し、クロスメディアの形で相互に協力しながらIPを育てていける体制が強み。

・株価のアップサイド要因/変化の兆し

2018年にはレコード会社であるティームエンタテインメントと、出版社である一二三書房の2社をM&A。うまくグループに組み込んでおり、今後のM&Aも注目される。

・株主還元

グロースでありながら、配当は今期予想でも2.74%の利回りであり、利益成長に応じて4%を上回る可能性がある。株主優待もオンラインくじであり、利回りも8%超。《YS》