*16:23JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日日経平ぶり反落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約481円分押し下げ

26日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり101銘柄、値下がり122銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日25日の米国市場はメモリアルデーの祝日で休場。欧州主要市場は、英市場は休場、独DAX・仏CAC40は堅調に推移した。欧州市場では半導体関連株や景気敏感株を中心に買いが優勢となり、投資家心理が改善した。イラン情勢を巡る過度な警戒感が後退したことでリスク選好姿勢が広がった。手掛かり材料に乏しい中、本日の日経平均は小幅に続伸して取引を開始した。前日の欧州市場上昇や前場までの先物高を背景に、寄り付きは買いが先行した。ただ、その後は日経平均が連日4桁の上昇となり、昨日までの3日間で5300円を超す上げとなったことから目先の高値警戒感が意識され、利益確定売りが出やすかった。日経平均はマイナス圏に転落後は、軟調もみ合い展開となった。半導体関連株の一角に売りが広がったほか、電線株や商社株にも利益確定売りが波及し、日経平均は64600円台まで水準を切り下げた。ただ、ソフトバンクG＜9984＞が1銘柄で620円押し上げており、指数を下支えした。

大引けの日経平均は前営業日比162.10円安の64996.09円となった。東証プライム市場の売買高は23億6792万株、売買代金は9兆8088億円だった。業種別では、情報・通信業、建設業、不動産業などが上昇した一方で、医薬品、非鉄金属、卸売業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は44.5％、対して値下がり銘柄は52.0％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約405円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、中外薬＜4519＞、ダイキン＜6367＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約620円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、太陽誘電＜6976＞、リクルートHD＜6098＞、村田製＜6981＞、京セラ＜6971＞、ルネサス＜6723＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 64996.09(-162.10)

値上がり銘柄数 101(寄与度+848.81)

値下がり銘柄数 122(寄与度-1010.91)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7841 771 620.29

＜9983＞ ファーストリテ 75510 420 33.79

＜6976＞ 太陽誘電 11445 840 28.16

＜6098＞ リクルートHD 9824 136 13.68

＜6981＞ 村田製作所 8077 149 11.99

＜6971＞ 京セラ 3146 40 10.73

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 4589 292 9.79

＜5801＞ 古河電気工業 60140 2060 6.91

＜8830＞ 住友不動産 3956 87 5.83

＜1812＞ 鹿島建設 5960 304 5.10

＜6301＞ 小松製作所 6530 145 4.86

＜1801＞ 大成建設 14880 685 4.59

＜5333＞ NGK 6336 126 4.22

<6724> セイコーエプソン 2933.5 57.5 3.86

<6963> ローム 5136 106 3.55

<8630> SOMPO 5742 167 3.36

<6479> ミネベアミツミ 4317 96 3.22

<1803> 清水建設 2750 93.5 3.13

<5201> AGC 7102 445 2.98

<7012> 川崎重工業 3362 168 2.82

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 26075 -1680 -405.48

＜8035＞ 東エレク 51420 -760 -76.43

＜285A＞ キオクシアHD 62460 -2990 -70.16

＜4519＞ 中外製薬 7586 -531 -53.40

＜6367＞ ダイキン工業 23135 -1335 -44.75

＜5803＞ フジクラ 5329 -221 -44.45

＜6762＞ TDK 3627 -88 -44.25

<6146> ディスコ 66910 -2870 -19.24

<6920> レーザーテック 41680 -1340 -17.97

<8058> 三菱商事 5186 -134 -13.48

<5802> 住友電気工業 11940 -325 -10.89

<8015> 豊田通商 6996 -100 -10.06

<9766> コナミG 18820 -290 -9.72

<2802> 味の素 5344 -131 -8.78

<7735> SCREEN 10715 -320 -8.58

<6758> ソニーG 3548 -50 -8.38

<9433> KDDI 2616.5 -18 -7.24

<4704> トレンドマイクロ 6166 -190 -6.37

<6506> 安川電機 7293 -188 -6.30

<8001> 伊藤忠商事 1915 -36 -6.03《CS》