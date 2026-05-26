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出来高変化率ランキング（14時台）～エーバランス、マイクロ波化などがランクイン

2026年5月26日 14:46

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記事提供元：フィスコ

*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エーバランス、マイクロ波化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月26日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9227＞ マイクロ波化　　　 2695700 　159870.08　 320.91% -0.0045%
＜2247＞ iF500H無　　　156509 　23626.474　 277.92% -0.0022%
＜1783＞ fantasis　　8368500 　67886.44　 274.83% 0%
＜1656＞ iSコア米債　　　　865950 　21307.391　 274.26% -0.0015%
＜3856＞ Abalance　　1104800 　51693.64　 273.35% 0.0937%
＜6775＞ TBグループ　　　　1809600 　19791.7　 273.06% 0.0444%
＜1305＞ iFTPX年1　　　758740 　308437.088　 261.07% 0.0007%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　1331900 　735950.3　 242.74% 0.1009%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　24511400 　142207.5　 239.22% 0.0612%
＜8151＞ 東陽テク　　　　　　662900 　193251.22　 226.62% 0.1314%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　1360900 　187204.42　 216.71% 0.1342%
＜3997＞ トレードワクス　　　1993400 　131129.88　 191.15% 0.1547%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　858400 　94835.46　 173.78% 0.0825%
＜6779＞ 日電波　　　　　　　3202300 　2369048.4　 170.81% 0.0729%
＜2511＞ NF外債　　　　　　167460 　70881.572　 153.02% 0%
＜6962＞ 大真空　　　　　　　1517700 　337826.94　 151.93% 0.0041%
＜7376＞ BCC　　　　　　　95800 　28944.82　 148.99% 0.0048%
＜9119＞ 飯野海　　　　　　　1022100 　413273.22　 148.17% 0.0587%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　3145600 　2112856.56　 148.09% -0.0389%
＜4100＞ 戸田工　　　　　　　378700 　150116.52　 147.71% 0.0605%
<8226> 理経　　　　　　　　709900 　77305.06　 147.43% 0.033%
<7173> きらぼし　　　　　　2846100 　9592160.2　 140.34% 0.0061%
<2332> クエスト　　　　　　183200 　133815.36　 130.2% 0.085%
<6966> 三井ハイテ　　　　　5051800 　1306457.52　 119.94% 0.1653%
<443A> iFJリート2　　　19211 　9454.746　 117.87% -0.0005%
<7637> 白銅　　　　　　　　88900 　104908.4　 115.06% 0.0407%
<4410> ハリマ化成G　　　　300400 　89085.76　 110.57% 0.014%
<7537> 丸文　　　　　　　　289300 　170914.26　 108.8% 0.0371%
<280A> TMH　　　　　　　577600 　445467.5　 108.53% 0.2155%
<6464> ツバキナカシマ　　　655600 　97787.02　 106.75% 0.2359%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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