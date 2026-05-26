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出来高変化率ランキング（14時台）～エーバランス、マイクロ波化などがランクイン
*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エーバランス、マイクロ波化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9227＞ マイクロ波化 2695700 159870.08 320.91% -0.0045%
＜2247＞ iF500H無 156509 23626.474 277.92% -0.0022%
＜1783＞ fantasis 8368500 67886.44 274.83% 0%
＜1656＞ iSコア米債 865950 21307.391 274.26% -0.0015%
＜3856＞ Abalance 1104800 51693.64 273.35% 0.0937%
＜6775＞ TBグループ 1809600 19791.7 273.06% 0.0444%
＜1305＞ iFTPX年1 758740 308437.088 261.07% 0.0007%
＜4092＞ 日本化 1331900 735950.3 242.74% 0.1009%
＜3777＞ 環境フレン 24511400 142207.5 239.22% 0.0612%
＜8151＞ 東陽テク 662900 193251.22 226.62% 0.1314%
＜5367＞ ニッカトー 1360900 187204.42 216.71% 0.1342%
＜3997＞ トレードワクス 1993400 131129.88 191.15% 0.1547%
＜7719＞ 東京衡機 858400 94835.46 173.78% 0.0825%
＜6779＞ 日電波 3202300 2369048.4 170.81% 0.0729%
＜2511＞ NF外債 167460 70881.572 153.02% 0%
＜6962＞ 大真空 1517700 337826.94 151.93% 0.0041%
＜7376＞ BCC 95800 28944.82 148.99% 0.0048%
＜9119＞ 飯野海 1022100 413273.22 148.17% 0.0587%
＜6264＞ マルマエ 3145600 2112856.56 148.09% -0.0389%
＜4100＞ 戸田工 378700 150116.52 147.71% 0.0605%
<8226> 理経 709900 77305.06 147.43% 0.033%
<7173> きらぼし 2846100 9592160.2 140.34% 0.0061%
<2332> クエスト 183200 133815.36 130.2% 0.085%
<6966> 三井ハイテ 5051800 1306457.52 119.94% 0.1653%
<443A> iFJリート2 19211 9454.746 117.87% -0.0005%
<7637> 白銅 88900 104908.4 115.06% 0.0407%
<4410> ハリマ化成G 300400 89085.76 110.57% 0.014%
<7537> 丸文 289300 170914.26 108.8% 0.0371%
<280A> TMH 577600 445467.5 108.53% 0.2155%
<6464> ツバキナカシマ 655600 97787.02 106.75% 0.2359%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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