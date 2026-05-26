*14:08JST 日経平均VIは大幅に上昇、高値波乱を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋3.20（上昇率10.77％）の32.90と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は33.88、安値は32.75。

昨日の米株式市場が休場でやや手掛かり材料に乏しい中、今日の日経225先物は取引開始後はやや売りが優勢で、マイナス圏での推移となった。市場では米・イラン停戦協議の進展に期待が大きいが、株価が高値圏にあることから、市場では高値波乱が警戒され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続。日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》