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出来高変化率ランキング（13時台）～日電波、マルマエなどがランクイン

2026年5月26日 13:52

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記事提供元：フィスコ

*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日電波、マルマエなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月26日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<0> 0　　　　　　　　 　0 　0　 0.00% 0%
＜9227＞ マイクロ波化　　　 　2550000 　159870.08　 317.25% -0.0265%
＜2247＞ iF500H無　　 　156451 　23626.474　 277.89% -0.0022%
＜1656＞ iSコア米債　　　 　865650 　21307.391　 274.23% -0.0019%
＜3856＞ Abalance　 　1065500 　51693.64　 270.04% 0.0996%
＜6775＞ TBグループ　　　 　1658600 　19791.7　 264.92% 0.0888%
＜1783＞ fantasis　 　6335600 　67886.44　 246.54% 0.0491%
＜3777＞ 環境フレン　　　　 　21623100 　142207.5　 226.03% 0.1224%
＜4092＞ 日本化　　　　　　 　1133100 　735950.3　 224.04% 0.0922%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　518440 　308437.088　 219.87% 0.0014%
＜8151＞ 東陽テク　　　　　 　584300 　193251.22　 211.86% 0.1277%
＜5367＞ ニッカトー　　　　 　1104800 　187204.42　 191.92% 0.143%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　 　768200 　94835.46　 160.41% 0.0785%
＜6779＞ 日電波　　　　　　 　2869300 　2369048.4　 157.86% 0.0613%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　166860 　70881.572　 152.58% -0.0004%
＜3997＞ トレードワクス　　 　1413400 　131129.88　 146.69% 0.169%
＜6264＞ マルマエ　　　　　 　3036500 　2112856.56　 143.53% -0.0537%
＜6962＞ 大真空　　　　　　 　1390500 　337826.94　 140.94% -0.0093%
＜7173＞ きらぼし　　　　　 　2773800 　9592160.2　 137.11% 0.0052%
＜7376＞ BCC　　　　　　 　84900 　28944.82　 133.89% 0.0122%
＜9119＞ 飯野海　　　　　　 　882400 　413273.22　 130.18% 0.056%
<8226> 理経　　　　　　　 　618500 　77305.06　 130.02% 0.033%
<4100> 戸田工　　　　　　 　326400 　150116.52　 129.39% 0.0359%
<2332> クエスト　　　　　 　164700 　133815.36　 117.18% 0.0933%
<443A> iFJリート2　　 　18942 　9454.746　 116.14% 0%
<280A> TMH　　　　　　 　577600 　445467.5　 108.53% 0.2155%
<6464> ツバキナカシマ　　 　655600 　97787.02　 106.75% 0.2359%
<4410> ハリマ化成G　　　 　284700 　89085.76　 104.03% 0.012%
<7537> 丸文　　　　　　　 　276000 　170914.26　 103.21% 0.0371%
<7637> 白銅　　　　　　　 　80600 　104908.4　 103.03% 0.0392%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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