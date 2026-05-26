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出来高変化率ランキング（13時台）～日電波、マルマエなどがランクイン
*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日電波、マルマエなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<0> 0 0 0 0.00% 0%
＜9227＞ マイクロ波化 2550000 159870.08 317.25% -0.0265%
＜2247＞ iF500H無 156451 23626.474 277.89% -0.0022%
＜1656＞ iSコア米債 865650 21307.391 274.23% -0.0019%
＜3856＞ Abalance 1065500 51693.64 270.04% 0.0996%
＜6775＞ TBグループ 1658600 19791.7 264.92% 0.0888%
＜1783＞ fantasis 6335600 67886.44 246.54% 0.0491%
＜3777＞ 環境フレン 21623100 142207.5 226.03% 0.1224%
＜4092＞ 日本化 1133100 735950.3 224.04% 0.0922%
＜1305＞ iFTPX年1 518440 308437.088 219.87% 0.0014%
＜8151＞ 東陽テク 584300 193251.22 211.86% 0.1277%
＜5367＞ ニッカトー 1104800 187204.42 191.92% 0.143%
＜7719＞ 東京衡機 768200 94835.46 160.41% 0.0785%
＜6779＞ 日電波 2869300 2369048.4 157.86% 0.0613%
＜2511＞ NF外債 166860 70881.572 152.58% -0.0004%
＜3997＞ トレードワクス 1413400 131129.88 146.69% 0.169%
＜6264＞ マルマエ 3036500 2112856.56 143.53% -0.0537%
＜6962＞ 大真空 1390500 337826.94 140.94% -0.0093%
＜7173＞ きらぼし 2773800 9592160.2 137.11% 0.0052%
＜7376＞ BCC 84900 28944.82 133.89% 0.0122%
＜9119＞ 飯野海 882400 413273.22 130.18% 0.056%
<8226> 理経 618500 77305.06 130.02% 0.033%
<4100> 戸田工 326400 150116.52 129.39% 0.0359%
<2332> クエスト 164700 133815.36 117.18% 0.0933%
<443A> iFJリート2 18942 9454.746 116.14% 0%
<280A> TMH 577600 445467.5 108.53% 0.2155%
<6464> ツバキナカシマ 655600 97787.02 106.75% 0.2359%
<4410> ハリマ化成G 284700 89085.76 104.03% 0.012%
<7537> 丸文 276000 170914.26 103.21% 0.0371%
<7637> 白銅 80600 104908.4 103.03% 0.0392%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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