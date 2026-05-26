*12:44JST Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ---富山初のIP住宅モデル完成、1か月で76組来場

Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ＜1431＞は25日、子会社リブサービスとアダストリアが共同展開するIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」において、加盟パートナーのクラシノハウスによる富山県初のモデルハウスが完成したと発表した。

富山市西大泉の「速星モデルハウス」では、2026年4月11日から同年5月10日までの1か月間で76組が来場した。

「niko and ... EDIT HOUSE」は、リブサービスとアダストリアによる共同事業で、全国の住宅会社向けに展開する住宅業界初のIPライセンスサービス。加盟パートナーは、「niko and ... EDIT HOUSE」が保有する商標、意匠、著作物などの知的財産を販促活動へ活用でき、集客力向上や受注拡大を図ることが可能となる。2024年9月時点のLibWork調べでは、国内住宅販売におけるIPライセンスビジネスとして業界初としている。

2026年5月11日には、富山オープンスタジオで記者会見とモデルハウス先行内覧会を開催した。会見にはクラシノハウス、アダストリア、リブサービスの各代表者が登壇し、「niko and ... EDIT HOUSE」のコンセプトやIPライセンス事業の概要、加盟経緯、今後の展望について説明した。《KA》