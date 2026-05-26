*12:37JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約366円分押し下げ

26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり109銘柄、値下がり115銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。260.55円安の64897.64円（出来高概算11億7608万株）で前場の取引を終えている。

前日25日の米国市場はメモリアルデーの祝日で休場。欧州主要市場は、英市場は休場、独DAXは2.01％高、仏CAC40は1.76％高。欧州市場では半導体関連株や景気敏感株を中心に買いが優勢となり、投資家心理が改善した。イラン情勢を巡る過度な警戒感が後退したことでリスク選好姿勢が広がった。

手掛かり材料に乏しい中、本日の日経平均は89.05円高の65247.24円と小幅に続伸して取引を開始した。前日の欧州市場上昇や前場までの先物高を背景に、寄り付きは買いが先行した。ただ、その後は日経平均が連日4桁の上昇となり、昨日までの3日間で5300円を超す上げとなったことから目先の高値警戒感が意識され、利益確定売りが出やすかった。半導体関連株の一角に売りが広がったほか、電線株や商社株にも利益確定売りが波及し、日経平均は前場中盤にかけて64600円台まで水準を切り下げた。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞、信越化＜4063＞、ファーストリテ＜9983＞、ルネサス＜6723＞、住友不＜8830＞、村田製＜6981＞、大成建＜1801＞、鹿島＜1812＞、リクルートHD＜6098＞、古河電＜5801＞、清水建＜1803＞、IHI＜7013＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、中外薬＜4519＞、ダイキン<6367>、TDK<6762>、ファナック<6954>、三菱商<8058>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、住友電<5802>、安川電<6506>、コナミG<9766>、豊田通商<8015>などの銘柄が下落。

業種別では、建設業、情報・通信業、不動産業などが上昇した一方で、非鉄金属、医薬品、卸売業などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約366円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、中外薬＜4519＞、ダイキン<6367>、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約488円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、太陽誘電＜6976＞、信越化＜4063＞、ルネサス＜6723＞、住友不＜8830＞、村田製＜6981＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 64897.64(-260.55)

値上がり銘柄数 109(寄与度+738.40)

値下がり銘柄数 115(寄与度-998.95)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7677 607 488.35

＜4062＞ イビデン 21630 700 46.93

＜6976＞ 太陽誘電 11260 655 21.96

＜4063＞ 信越化 7143 102 17.10

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 4534 237 7.94

＜8830＞ 住友不動産 3987 118 7.91

＜6981＞ 村田製作所 8022 94 7.56

＜9983＞ ファーストリテ 75180 90 7.24

＜1801＞ 大成建設 15205 1010 6.77

＜1812＞ 鹿島建設 6020 364 6.10

＜1803＞ 清水建設 2814 157.5 5.28

＜5801＞ 古河電気工業 59640 1560 5.23

＜7013＞ IHI 3059 219.5 5.15

<6301> 小松製作所 6521 136 4.56

<1802> 大林組 3441 135 4.53

＜6971＞ 京セラ 3121 15 4.02

<8591> オリックス 6405 119 3.99

<4021> 日産化学 7414 118 3.96

<7012> 川崎重工業 3423 229 3.84

<7011> 三菱重工業 4020 112 3.75

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 26235 -1520 -366.87

＜8035＞ 東エレク 50960 -1220 -122.69

＜285A＞ キオクシアHD 62170 -3280 -76.97

＜5803＞ フジクラ 5285 -265 -53.30

＜4519＞ 中外製薬 7662 -455 -45.76

<6367> ダイキン工業 23530 -940 -31.51

<6762> TDK 3658 -57 -28.66

<6954> ファナック 8321 -107 -17.93

<8058> 三菱商事 5158 -162 -16.29

<5802> 住友電気工業 11830 -435 -14.58

<6146> ディスコ 67650 2130 -14.28

<6920> レーザーテック 42080 -940 -12.60

<9766> コナミG 18750 -360 -12.07

<8015> 豊田通商 6978 -118 -11.87

<6506> 安川電機 7188 -293 -9.82

<4704> トレンドマイクロ 6090 -266 -8.92

<4503> アステラス製薬 2219 -48.5 -8.13

<6758> ソニーG 3552 -46 -7.71

<7733> オリンパス 1767 -51.5 -6.91

<2802> 味の素 5379 -96 -6.44《CS》