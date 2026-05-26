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出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、TBグループなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9227＞ マイクロ波化 1697800 159870.08 285.84% -0.0301%
＜2247＞ iF500H無 153054 23626.474 275.85% -0.0017%
＜3856＞ Abalance 745300 51693.64 234.39% 0.1464%
＜6775＞ TBグループ 1045300 19791.7 214.91% 0.0814%
＜1656＞ iSコア米債 469720 21307.391 208.83% -0.0003%
＜8151＞ 東陽テク 423800 193251.22 172.61% 0.1214%
＜4092＞ 日本化 694000 735950.3 164.48% 0.1009%
＜5367＞ ニッカトー 856400 187204.42 159.58% 0.165%
＜6779＞ 日電波 2051500 2369048.4 118.06% 0.1077%
＜443A＞ iFJリート2 18934 9454.746 116.08% -0.0037%
＜6464＞ ツバキナカシマ 655600 97787.02 106.75% 0.2359%
＜6962＞ 大真空 1026400 337826.94 103.59% -0.0051%
＜6264＞ マルマエ 2166300 2112856.56 100.54% -0.0855%
＜7173＞ きらぼし 1993900 9592160.2 96.42% -0.0148%
＜9119＞ 飯野海 623700 413273.22 88.14% 0.1066%
＜7537＞ 丸文 241700 170914.26 87.6% 0.0516%
＜4100＞ 戸田工 230100 150116.52 87.3% 0.0256%
＜8226＞ 理経 346800 77305.06 61.8% 0.0254%
＜3463＞ いちごホテ 1918 118787.46 59.48% 0.0053%
＜2332＞ クエスト 100300 133815.36 58.77% 0.101%
<7637> 白銅 54100 104908.4 58.17% 0.0708%
<3出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9227＞ マイクロ波化 1697800 159870.08 285.84% -0.0301%
＜2247＞ iF500H無 153054 23626.474 275.85% -0.0017%
＜3856＞ Abalance 745300 51693.64 234.39% 0.1464%
＜6775＞ TBグループ 1045300 19791.7 214.91% 0.0814%
＜1656＞ iSコア米債 469720 21307.391 208.83% -0.0003%
＜8151＞ 東陽テク 423800 193251.22 172.61% 0.1214%
＜4092＞ 日本化 694000 735950.3 164.48% 0.1009%
＜5367＞ ニッカトー 856400 187204.42 159.58% 0.165%
＜6779＞ 日電波 2051500 2369048.4 118.06% 0.1077%
＜443A＞ iFJリート2 18934 9454.746 116.08% -0.0037%
＜6464＞ ツバキナカシマ 655600 97787.02 106.75% 0.2359%
＜6962＞ 大真空 1026400 337826.94 103.59% -0.0051%
＜6264＞ マルマエ 2166300 2112856.56 100.54% -0.0855%
＜7173＞ きらぼし 1993900 9592160.2 96.42% -0.0148%
＜9119＞ 飯野海 623700 413273.22 88.14% 0.1066%
＜7537＞ 丸文 241700 170914.26 87.6% 0.0516%
＜4100＞ 戸田工 230100 150116.52 87.3% 0.0256%
＜8226＞ 理経 346800 77305.06 61.8% 0.0254%
＜3463＞ いちごホテ 1918 118787.46 59.48% 0.0053%
＜2332＞ クエスト 100300 133815.36 58.77% 0.101%
<7637> 白銅 54100 104908.4 58.17% 0.0708%
<346A> SP500半 37413 103422.965 49.78% -0.0204%
<7725> インタアクション 136600 166668.38 49.58% 0.0394%
<280A> TMH 341600 445467.5 46.01% 0.181%
<6946> 日アビオ 268900 1214743.6 36.56% 0.1406%
<3997> トレードワクス 570300 131129.88 35.82% 0.1117%
<3777> 環境フレン 4490300 142207.5 33.9% 0.0816%
<6327> 北川精機 542000 1188585.88 33.78% 0.0937%
<6494> NFK－HD 1574700 128196.32 33.77% 0.0198%
<6104> 芝浦機械 247700 777273.5 33.31% -0.1425%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外46A> SP500半 37413 103422.965 49.78% -0.0204%
<7725> インタアクション 136600 166668.38 49.58% 0.0394%
<280A> TMH 341600 445467.5 46.01% 0.181%
<6946> 日アビオ 268900 1214743.6 36.56% 0.1406%
<3997> トレードワクス 570300 131129.88 35.82% 0.1117%
<3777> 環境フレン 4490300 142207.5 33.9% 0.0816%
<6327> 北川精機 542000 1188585.88 33.78% 0.0937%
<6494> NFK－HD 1574700 128196.32 33.77% 0.0198%
<6104> 芝浦機械 247700 777273.5 33.31% -0.1425%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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