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出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、TBグループなどがランクイン

2026年5月26日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月26日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9227＞ マイクロ波化　　　 1697800 　159870.08　 285.84% -0.0301%
＜2247＞ iF500H無　　　153054 　23626.474　 275.85% -0.0017%
＜3856＞ Abalance　　745300 　51693.64　 234.39% 0.1464%
＜6775＞ TBグループ　　　　1045300 　19791.7　 214.91% 0.0814%
＜1656＞ iSコア米債　　　　469720 　21307.391　 208.83% -0.0003%
＜8151＞ 東陽テク　　　　　　423800 　193251.22　 172.61% 0.1214%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　694000 　735950.3　 164.48% 0.1009%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　856400 　187204.42　 159.58% 0.165%
＜6779＞ 日電波　　　　　　　2051500 　2369048.4　 118.06% 0.1077%
＜443A＞ iFJリート2　　　18934 　9454.746　 116.08% -0.0037%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　　655600 　97787.02　 106.75% 0.2359%
＜6962＞ 大真空　　　　　　　1026400 　337826.94　 103.59% -0.0051%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　2166300 　2112856.56　 100.54% -0.0855%
＜7173＞ きらぼし　　　　　　1993900 　9592160.2　 96.42% -0.0148%
＜9119＞ 飯野海　　　　　　　623700 　413273.22　 88.14% 0.1066%
＜7537＞ 丸文　　　　　　　　241700 　170914.26　 87.6% 0.0516%
＜4100＞ 戸田工　　　　　　　230100 　150116.52　 87.3% 0.0256%
＜8226＞ 理経　　　　　　　　346800 　77305.06　 61.8% 0.0254%
＜3463＞ いちごホテ　　　　　1918 　118787.46　 59.48% 0.0053%
＜2332＞ クエスト　　　　　　100300 　133815.36　 58.77% 0.101%
<7637> 白銅　　　　　　　　54100 　104908.4　 58.17% 0.0708%
<3出来高変化率ランキング（10時台）～マイクロ波化、TBグループなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月26日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9227＞ マイクロ波化　　　 1697800 　159870.08　 285.84% -0.0301%
＜2247＞ iF500H無　　　153054 　23626.474　 275.85% -0.0017%
＜3856＞ Abalance　　745300 　51693.64　 234.39% 0.1464%
＜6775＞ TBグループ　　　　1045300 　19791.7　 214.91% 0.0814%
＜1656＞ iSコア米債　　　　469720 　21307.391　 208.83% -0.0003%
＜8151＞ 東陽テク　　　　　　423800 　193251.22　 172.61% 0.1214%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　694000 　735950.3　 164.48% 0.1009%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　856400 　187204.42　 159.58% 0.165%
＜6779＞ 日電波　　　　　　　2051500 　2369048.4　 118.06% 0.1077%
＜443A＞ iFJリート2　　　18934 　9454.746　 116.08% -0.0037%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　　655600 　97787.02　 106.75% 0.2359%
＜6962＞ 大真空　　　　　　　1026400 　337826.94　 103.59% -0.0051%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　2166300 　2112856.56　 100.54% -0.0855%
＜7173＞ きらぼし　　　　　　1993900 　9592160.2　 96.42% -0.0148%
＜9119＞ 飯野海　　　　　　　623700 　413273.22　 88.14% 0.1066%
＜7537＞ 丸文　　　　　　　　241700 　170914.26　 87.6% 0.0516%
＜4100＞ 戸田工　　　　　　　230100 　150116.52　 87.3% 0.0256%
＜8226＞ 理経　　　　　　　　346800 　77305.06　 61.8% 0.0254%
＜3463＞ いちごホテ　　　　　1918 　118787.46　 59.48% 0.0053%
＜2332＞ クエスト　　　　　　100300 　133815.36　 58.77% 0.101%
<7637> 白銅　　　　　　　　54100 　104908.4　 58.17% 0.0708%
<346A> SP500半　　　　37413 　103422.965　 49.78% -0.0204%
<7725> インタアクション　　136600 　166668.38　 49.58% 0.0394%
<280A> TMH　　　　　　　341600 　445467.5　 46.01% 0.181%
<6946> 日アビオ　　　　　　268900 　1214743.6　 36.56% 0.1406%
<3997> トレードワクス　　　570300 　131129.88　 35.82% 0.1117%
<3777> 環境フレン　　　　　4490300 　142207.5　 33.9% 0.0816%
<6327> 北川精機　　　　　　542000 　1188585.88　 33.78% 0.0937%
<6494> NFK－HD　　　　1574700 　128196.32　 33.77% 0.0198%
<6104> 芝浦機械　　　　　　247700 　777273.5　 33.31% -0.1425%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外46A> SP500半　　　　37413 　103422.965　 49.78% -0.0204%
<7725> インタアクション　　136600 　166668.38　 49.58% 0.0394%
<280A> TMH　　　　　　　341600 　445467.5　 46.01% 0.181%
<6946> 日アビオ　　　　　　268900 　1214743.6　 36.56% 0.1406%
<3997> トレードワクス　　　570300 　131129.88　 35.82% 0.1117%
<3777> 環境フレン　　　　　4490300 　142207.5　 33.9% 0.0816%
<6327> 北川精機　　　　　　542000 　1188585.88　 33.78% 0.0937%
<6494> NFK－HD　　　　1574700 　128196.32　 33.77% 0.0198%
<6104> 芝浦機械　　　　　　247700 　777273.5　 33.31% -0.1425%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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