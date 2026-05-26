関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～芝浦機械、ツバキナカシマなどがランクイン
*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～芝浦機械、ツバキナカシマなどがランクイン
芝浦機＜6104＞がランクイン（9時45分時点）。大幅反落。前日取引終了後に、遅延し
ていた26年3月期の決算を前日に発表している。営業利益は43.7億円で前期比69.0％
減。従来予想の50億円を下振れる着地。設備投資様子見の影響から成形機セグメン
トが下振れしたもよう。27年3月期は42億円で同3.8％減予想。押出成形機の販売減
少などを想定しているようだ。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9227＞ マイクロ波化 1164800 159870.08 248.47% 0.0045%
＜2247＞ iF500H無 92344 23626.474 223.1% -0.0017%
＜3856＞ Abalance 591300 51693.64 207.71% 0.166%
＜1656＞ iSコア米債 406380 21307.391 191.46% -0.0006%
＜8151＞ 東陽テク 388900 193251.22 161.77% 0.124%
＜5367＞ ニッカトー 856400 187204.42 159.58% 0.165%
＜4092＞ 日本化 609900 735950.3 147.76% 0.0629%
＜443A＞ iFJリート2 18788 9454.746 115.14% -0.001%
＜6775＞ TBグループ 473600 19791.7 114.67% 0.1111%
＜6779＞ 日電波 1876400 2369048.4 107.38% 0.1194%
＜6464＞ ツバキナカシマ 655600 97787.02 106.75% 0.2359%
＜6264＞ マルマエ 2037700 2112856.56 93.23% -0.1014%__NEW_LINE_＜7173＞ きらぼし 1939100 9592160.2 93.13% -0.0131%
＜6962＞ 大真空 916200 337826.94 90.06% -0.0228%
＜4100＞ 戸田工 213200 150116.52 78.72% 0.0251%
＜9119＞ 飯野海 524100 413273.22 67.67% 0.1052%
＜7537＞ 丸文 197900 170914.26 64.95% 0.0548%
＜3463＞ いちごホテ 1863 118787.46 56.32% 0.0053%
＜7637＞ 白銅 50100 104908.4 49.92% 0.0693%
<7725> インタアクション 125800 166668.38 40.92% 0.0349%
<4410> ハリマ化成G 141200 89085.76 27.63% 0%
<2332> クエスト 73300 133815.36 26.69% 0.0855%
＜6104＞ 芝浦機械 225900 777273.5 24.54% -0.1405%
<6494> NFK－HD 1426200 128196.32 24.48% 0.0495%
<6327> 北川精機 488000 1188585.88 23.52% 0.0922%
<221A> MX日経半 278720 294141.621 18.25% -0.0336%
<3997> トレードワクス 465800 131129.88 15.87% 0.106%
<6976> 太陽誘電 6771800 63587994.98 15.44% 0.0839%__NEW_LINE_<280A> TMH 251000 445467.5 14.54% 0.1426%
<6998> 日タングス 50400 98195.64 14.3% 0.0412%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
スポンサードリンク