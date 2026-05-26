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出来高変化率ランキング（9時台）～芝浦機械、ツバキナカシマなどがランクイン

2026年5月26日 10:14

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記事提供元：フィスコ

*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～芝浦機械、ツバキナカシマなどがランクイン
芝浦機＜6104＞がランクイン（9時45分時点）。大幅反落。前日取引終了後に、遅延し
ていた26年3月期の決算を前日に発表している。営業利益は43.7億円で前期比69.0％
減。従来予想の50億円を下振れる着地。設備投資様子見の影響から成形機セグメン
トが下振れしたもよう。27年3月期は42億円で同3.8％減予想。押出成形機の販売減
少などを想定しているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月26日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9227＞ マイクロ波化　　　 1164800 　159870.08　 248.47% 0.0045%
＜2247＞ iF500H無　　　92344 　23626.474　 223.1% -0.0017%
＜3856＞ Abalance　　591300 　51693.64　 207.71% 0.166%
＜1656＞ iSコア米債　　　　406380 　21307.391　 191.46% -0.0006%
＜8151＞ 東陽テク　　　　　　388900 　193251.22　 161.77% 0.124%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　856400 　187204.42　 159.58% 0.165%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　609900 　735950.3　 147.76% 0.0629%
＜443A＞ iFJリート2　　　18788 　9454.746　 115.14% -0.001%
＜6775＞ TBグループ　　　　473600 　19791.7　 114.67% 0.1111%
＜6779＞ 日電波　　　　　　　1876400 　2369048.4　 107.38% 0.1194%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　　655600 　97787.02　 106.75% 0.2359%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　2037700 　2112856.56　 93.23% -0.1014%__NEW_LINE_＜7173＞ きらぼし　　　　　　1939100 　9592160.2　 93.13% -0.0131%
＜6962＞ 大真空　　　　　　　916200 　337826.94　 90.06% -0.0228%
＜4100＞ 戸田工　　　　　　　213200 　150116.52　 78.72% 0.0251%
＜9119＞ 飯野海　　　　　　　524100 　413273.22　 67.67% 0.1052%
＜7537＞ 丸文　　　　　　　　197900 　170914.26　 64.95% 0.0548%
＜3463＞ いちごホテ　　　　　1863 　118787.46　 56.32% 0.0053%
＜7637＞ 白銅　　　　　　　　50100 　104908.4　 49.92% 0.0693%
<7725> インタアクション　　125800 　166668.38　 40.92% 0.0349%
<4410> ハリマ化成G　　　　141200 　89085.76　 27.63% 0%
<2332> クエスト　　　　　　73300 　133815.36　 26.69% 0.0855%
＜6104＞ 芝浦機械　　　　　　225900 　777273.5　 24.54% -0.1405%
<6494> NFK－HD　　　　1426200 　128196.32　 24.48% 0.0495%
<6327> 北川精機　　　　　　488000 　1188585.88　 23.52% 0.0922%
<221A> MX日経半　　　　　278720 　294141.621　 18.25% -0.0336%
<3997> トレードワクス　　　465800 　131129.88　 15.87% 0.106%
<6976> 太陽誘電　　　　　　6771800 　63587994.98　 15.44% 0.0839%__NEW_LINE_<280A> TMH　　　　　　　251000 　445467.5　 14.54% 0.1426%
<6998> 日タングス　　　　　50400 　98195.64　 14.3% 0.0412%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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