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フォーバル 子会社「奈良事務機」を「フォーバルアスカ」に社名変更
記事提供元：フィスコ
*09:55JST フォーバル---子会社「奈良事務機」を「フォーバルアスカ」に社名変更
フォーバル＜8275＞は25日、子会社の奈良事務機が、2026年5月18日付で「フォーバルアスカ」へ社名変更したと発表した。
新社名への変更により、従来の「事務機販売会社」という印象から脱却し、地域企業の成長を支援する伴走パートナーとしての役割を明確化する。
旧社名の奈良事務機は、創業以来60年にわたり奈良地域を中心に事務機器販売や保守を展開してきた。一方で、人口減少や後継者不足、地域企業のデジタル化遅れなど、地域経済を取り巻く課題が深刻化する中、営業力強化や採用競争力向上を図り、ESG経営推進、自治体や金融機関との連携を通じた地方創生支援へ注力する。
新社名の「ASUKA」は、日本の制度や国家形成の原点とされる飛鳥に由来し、「始まり」と「変革」を象徴する言葉として採用した。奈良を単なる事業拠点ではなく、産官学金と連携しながら中小企業支援や次世代人材創出を推進する「変革の起点」と位置付ける考えを示した。
また、「FORVAL」には全国の中小企業支援で培った戦略的知見と実行力を込め、「ASUKA」には明日を変革し未来を創る意思を重ねたとしている。60年の実績を基盤に、地域を支える存在から地域を動かす存在への進化を目指すとしている。《KA》
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